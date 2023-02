Mancano medici di base, volantinaggio fuori dal distretto sanitario

Una raccolta firme per chiedere che i medici di base che stanno lasciando Villorba siano adeguatamente sostituiti o, se possibile, vengano messi nelle condizioni di continuare ad esercitare nel territorio comunale.

Giovedì mattina, 23 febbraio, gli esponenti della lista civica "Cambiamo Villorba" ha manifestato davanti alla sede del distretto sanitario Treviso Nord portando negli studi medici i volantini per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza che hanno i medici di base per l'intera comunità. «Gli Over 65 - spiegano i promotori dell'iniziativa - hanno bisogno di sottoporsi con frequenza a controlli sanitari da parte del medico curante, quindi per loro la mancanza del dottore o la sua frequente sostituzione è un problema non da poco. Gli anziani, infatti, hanno anche maggiori difficoltà nell'utilizzo della telemedicina e negli spostamenti (possono essere privi di patente o non in grado di utilizzare il servizio di trasporto pubblico).

Chiediamo alla Regione e a Ulss 2 - continuano - di porre rimedio ai tagli alla sanità territoriale che durano ormai da molti anni e di riprendere a investire nella capillarità dei presidi sanitari: distretti, consultori e studi dei medici di base, in modo che le strutture e i medici possano rispondere adeguatamente ai reali bisogni delle persone anziane e dei più fragili. Per questi motivi sosteniamo la raccolta di firme con cui viene chiesto che nell'intero territorio del comune di Villorba sia garantito il presidio dei medici di base e che l'amministrazione comunale si faccia quanto prima carico di questo problema».