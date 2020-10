Malattia incurabile, padre di famiglia muore a 54 anni

La frazione di Negrisia è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Michele Lorenzon, volto conosciutissimo in paese nonché titolare dell'azienda agricola "Fredy e Michele Lorenzon". Malato da qualche anno, le sue condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane portandolo al decesso nel giro di pochi giorni. Mercoledì 14 ottobre il decesso a soli 54 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la notizia che ha lasciato senza parole l'intera comunità di Negrisia, frazione di Ponte di Piave, dove Lorenzon viveva con la moglie Federica e i figli Pierluigi ed Andrea di 11 e 7 anni. Michele era una persona socievole che amava però dedicarsi soprattutto alla famiglia e al lavoro. La sua grande passione era il calcio, da giovane aveva militato nel Ponte di Piave e nel Salgareda. In molti lo ricordano oggi come una persona serena e tranquilla che sapeva farsi benvolere. Il funerale sarà celebrato domani, sabato 17 ottobre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Negrisia. Dopo la cerimonia la salma di Michele verrà cremata.