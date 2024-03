Cimitero di Montebelluna, approvata la messa in sicurezza di ingresso e soffitti

La giunta comunale di Montebelluna ha approvato in questi giorni il progetto definitivo per la messa in sicurezza dei soffitti del cimitero monumentale della città. Un intervento atteso da tempo, dopo che alla fine del 2021, a seguito di alcuni sopralluoghi, era emerso lo stato precario dei portici d'ingresso presso il cimitero di Montebelluna Centro. Situazione che aveva richiesto la formazione di un banchinaggio continuo di pannelli di legno con un piano provvisionale in aderenza, puntellato dal pavimento allo scopo della messa in sicurezza delle parti evidentemente ammalorate da parte di Contarina con cui il Comune ha in attenua convenzione per la gestione dei due cimiteri.

I lavori

Contarina ha voluto redigere il progetto che riguarda il primo stralcio della manutenzione del cimitero che comprende, in generale, restauro, miglioramento sismico e opere di abbattimento delle barriere architettoniche e che riguarda, nello specifico, il “Lotto A”, cioè l’ala Nord-Ovest e ala Est dove, appunto, si sono verificati distacchi di intonaco su ampie superfici e alcuni fenomeni di sfondellamento dei solai. Il progetto relativo agli interventi di ripristino dei soffitti tiene conto della più ampia necessità di effettuare un “miglioramento sismico” delle strutture. Gli interventi prevedono la demolizione del solaio di soffitto del porticato e la realizzazione di una struttura in acciaio di collegamento tra il paramento esterno in pietra e la struttura dei loculi, connessa con le murature mediante “cordoli lenti” e la formazione di un piano rigido in falda sopra i loculi, collegato alla struttura in acciaio del porticato, mediante utilizzo di “cordoli lenti” in piatto di acciaio. Il progetto prevede inoltre la connessione tra la muratura e il rivestimento in pietra del fregio, risanamento della muratura e realizzazione di un intonaco armato, la protezione anti-sfondellamento del solaio inclinato di copertura e la realizzazione di un nuovo controsoffitto in lastre di gesso rinforzato da fibre di vetro, rasato e tinteggiato. Prevista anche la rimozione della linea di alimentazione elettrica dell’impianto elettrico di luce votiva, posizionata su tubazioni sotto-intonaco subito sotto la sguscia del soffitto. Per la esecuzione dei lavori sopra descritti è necessario rimuovere il manto di copertura in lamiera grecata di acciaio preverniciato, per essere riposizionato dopo aver ultimato i lavori nel solaio di falda.

I commenti

Il sindaco Adalberto Bordin spiega: «Ancora una volta la priorità dell’amministrazione comunale riguarda la sicurezza dei cittadini e degli immobili comunali. Sebbene la sicurezza nei nostri cimiteri non sia mai venuta meno, anche grazie agli interventi in emergenza che si sono dovuti compiere, oggi, con questo progetto messo a punto da Contarina, avviamo la messa in sicurezza definitiva dell’ala nord ovest dell’ingresso del cimitero del capoluogo, ponendo completo rimedio alle criticità che erano emerse alla fine del 2021».

L'assessore al Patrimonio, Lucrezia Favaro, conclude: «L’avvio dei lavori - per un importo di 350mila euro - è previsto per l’estate e la ditta incaricata avrà 150 giorni circa per completare i lavori. Sono previste due fasi così da realizzare prima le opere nell’ala Est e poi, completati i lavori, spostare il cantiere l’ala Nord-Ovest così da ottimizzare le chiusure parziali delle ali e consentire il più ampio accesso alle sepolture da parte dei visitatori».