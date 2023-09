Il cordoglio della Cisl per la scomparsa di Luciano Favero

Cordoglio della Cisl trevigiana per la scomparsa di Luciano Favero, deceduto domenica mattina a 70 anni. L’ex direttore dell’Ufficio anagrafe di Montebelluna, già vicesindaco, assessore e consigliere comunale nella sua città, è stato una figura di riferimento della Cisl sul territorio. Il suo impegno sindacale è maturato quando lavorava in Comune, come rappresentante della Funzione Pubblica. Una volta raggiunta l’età della pensione, una decina di anni fa, ha iniziato a collaborare attivamente con la Cisl Fnp, con grande spirito di iniziativa e innovazione, mettendosi all’opera nei 13 recapiti dei Pensionati Cisl presenti nel Montebellunese, portando avanti una grandissima mole di lavoro fra pratiche dell’Inas e del Caf. Sempre presente agli incontri nei Comuni per la contrattazione sociale e a tutte le iniziative Cisl, lo si ricorda per il grande impegno sociale e la dedizione verso gli altri: grazie alla sua umanità, a quel lavorare instancabilmente per aiutare chi maggiormente era in difficoltà, nel corso degli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per l’intero territorio. Due anni fa è stato nominato RLS - responsabile di zona - della Fnp di Montebelluna.

Il ricordo commosso di Franco Marcuzzo, segretario generale Cisl Fnp Belluno Treviso: «Si è avvicinato al sindacato con uno spirito di servizio totale, era sempre pronto ad aiutare gli altri, a partire dai più deboli ed era davvero un riferimento importante per l’intera comunità, rispettato e amato da tutti. Ci mancherà tantissimo».

«La scomparsa di Luciano - dichiara Massimiliano Paglini, segretario generale Cisl Belluno Treviso - giunge improvvisa, per quanto fosse malato da tempo, e rappresenta una grande perdita per tutta la Cisl e per l'intera comunità. Luciano aveva la grande dote di non mettersi mai in primo piano, ma di esserci sempre per le persone più deboli nel suo impegno sindacale. Resterà a tutti il ricordo di un grande uomo che aveva messo la propria vita a servizio degli altri». I funerali si svolgeranno martedì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Guarda di Montebelluna.