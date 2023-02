A Montebelluna prende il via “Fuori-festival”, nuova rassegna di incontri su temi d’attualità

“Una rassegna di incontri per orientarsi nel mondo che cambia”. È questa la frase-manifesto scelta dall’associazione CombinAzioni per promuovere la nuova iniziativa ideata in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Montebelluna a partire da una serie di bisogni di approfondimento culturale e sociale emersi dagli utenti del servizio comunale e dal pubblico del festival. Dall’obiettivo di esplorare temi d’attualità nasce quindi “Fuori-festival”, una rassegna di conversazioni con giornalisti e autorevoli specialisti di diversi ambiti a livello nazionale, che vedrà un appuntamento al mese tra un’edizione di CombinAzioni festival e quella successiva. Verranno affrontati argomenti legati alle dinamiche della società contemporanea, con l’intento di dare qualche punto di riferimento per leggere in modo più chiaro il mondo in cui viviamo, sempre più complesso e pieno di sfide, e immaginare possibili futuri.

Nella scelta di temi e ospiti, si partirà preferibilmente dai libri e dai loro autori, motivo per cui l’iniziativa viene promossa nell’ambito del Patto per la Lettura in Area Montebellunese, al quale CombinAzioni aderisce. Collaborano alla rassegna anche la Cooperativa Pace e Sviluppo e la Cooperativa Una Casa per l’Uomo, mentre sono in corso contatti per coinvolgere anche istituzioni scolastiche, associazioni, cooperative e fondazioni attive nell’area, con l’orizzonte di creare un gruppo di lavoro nella scelta degli appuntamenti da proporre, in un’ottica di rete culturale e di comunità di lettori e lettrici.

L’appuntamento per il primo incontro è fissato per sabato 25 febbraio alle ore 18:00 nella sala teatrino di villa Binetti a Montebelluna, grazie alla disponibilità della Fondazione Sportsystem. Protagonista sarà Sara Manisera, giornalista indipendente e autrice del libro “Racconti di schiavitù e lotta nelle campagne”.



Quali sono le storie delle mani che raccolgono la frutta e la verdura in Italia? Seguendo il ciclo delle stagioni, Sara Manisera ha raccolto le storie di braccianti impiegati nelle campagne italiane, spesso immigrati, e di quanti attraverso associazioni e cooperative propongono un modello di lavoro agricolo, rispettoso dei diritti e dell’ambiente, fuori dalla Grande Distribuzione Organizzata. Dalla Calabria al Piemonte, passando per la Puglia e la Sicilia, le donne e gli uomini incontrati raccontano un’Italia che lotta e che non si piega allo sfruttamento.

I temi affrontati dalla relatrice verranno collegati alle dinamiche locali attraverso due testimonianze sullo sfruttamento lavorativo e sul commercio equo e solidale nel trevigiano, tenute rispettivamente da Federica Cipolla, coordinatrice dei progetti di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato della Cooperativa Una Casa per l’Uomo, e da Valentina Tomio, coordinatrice cultura e formazione della Cooperativa Pace e Sviluppo, socia di Altromercato.