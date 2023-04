Meteo incerto: annullati gli eventi della domenica ecologica

A causa delle previsioni meteo incerte raccolte da Arpav e Aeronautica miliare, gli eventi connessi con la domenica ecologica previsti in centro a Montebelluna per domenica 30 aprile vengono annullati. Rimangono in vigore le misure restrittive legate al traffico che prevedono il divieto di circolazione in centro di tutte autovetture di categoria m, n, l (dai ciclomotori fino ai veicoli per il trasporto di persone e merci) con esclusione dei veicoli elettrici dalle 8.30 alle 17.30.

Divieti

Si ricorda che con il nuovo anno viene anche ristretta l’area NO SMOG, dove cioè è vietata la divieta la circolazione delle autovetture di categoria M, N, L (dai ciclomotori fino ai veicoli. per il trasporto di persone e merci) con esclusione dei veicoli elettrici. Essa interesserà solo il centro perimetrato all’interno dell’anello viabilistico (via Sansovino, via Roma, via Pastro, via Dalmazia, via Serena, Corso Mazzini, via Bertolini).

Modifiche al traffico

Divieto di sosta con rimozione forzata per la durata della Domenica ecologica in piazza Marconi.