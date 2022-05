Gli studenti dell’ITS Einaudi di Montebelluna, a lezione di mobilità sostenibile con Citroën Amì - 100% electric

La casa automobilistica francese porta in provincia di Treviso il progetto “Generation Amì – a scuola di electric mobility” e gli studenti fanno una prova su strada nel cortile della scuola con la Citroen Amì - 100% electric, il quadriciclo che si guida anche con la patente del motorino. Patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica, il progetto formativo è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Fortemente voluto da Citroën Italia per essere vicina alle nuove generazioni, il progetto si rivolge alle Scuole Secondarie di II grado, sviluppandosi in due modalità, a partire da marzo fino alla fine di maggio.

L’esperienza formativa, portata all’interno dell’Istituto Tecnico Statale Luigi Einaudi di Montebelluna, permette a coloro che ottengono l’attestato di partecipazione al progetto, di ottenere Crediti Formativi. Gli studenti dell’Istituto potranno anche partecipare ad un concorso a premi che mette in palio un comodato d’uso gratuito di 6 mesi di Citroën Ami – 100% electric, oltre ad un voucher di 500 euro destinato sempre alla scuola.

«Crediamo molto in questo progetto - spiega il direttore marketing di Citroën Italia, Alessandro Musumeci - Pensiamo che un’appropriata formazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale sia fondamentale per fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per diventare futuri automobilisti informati e responsabili. Citroën Ami-100% electric è l’oggetto ideale per questa iniziativa perché rappresenta la soluzione facile, moderna e anticonformista per una mobilità senza emissioni, anche per i più giovani, dai 14 anni in su».