Casa Umberto I: nominati i cinque nuovi componenti del Cda

Il Comune provvede alle nomine dei componenti del consiglio di amministrazione della Casa di riposo Umberto I, a seguito scadenza del precedente consiglio di amministrazione. Dopo aver raccolto ed esaminato le candidature pervenute dopo l’emissione di apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet del Comune, ed aver sentito i capigruppo consiliari, il primo cittadino di Montebelluna, Elzo Severin, ha provveduto alla firma del decreto di nomina. Le nomine sono all’insegna delle novità in quanto viene confermato un solo componente, Bice Malù Battistetti e introdotte quattro nuove figure: Vincenzo Casa, Paolo Cavasin, Cristian Nelini e Paolo Selvestrel. I componenti del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo dureranno in carica per cinque anni, anziché quattro come un tempo, in conseguenza alla modifica dello Statuto dell’Ipab che si è adeguato alle disposizioni regionali in materia (L.R. 30/12/2016, n. 30). La nomina ha effetto immediato, ma potrà essere revocata nel caso in cui, a seguito dei controlli sulle dichiarazioni effettuate, si riscontrasse la sussistenza di una causa ostativa.

Interviene il primo cittadino, Elzo Severin: «Auguro un buon lavoro al nuovo Cda della Casa di Riposo, una struttura che da anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità anziana non solo della città ma di tutta l’area montebellunese. La sfida sarà duplice: da un lato continuare ad assicurare il già altissimo livello qualitativo di assistenza agli ospiti, mettendo al centro i bisogni della persona ed il suo benessere, dall’altro quello di portare a termine il cantiere inaugurato a settembre per la realizzazione della nuova ala con l’obiettivo di integrare e migliorare ulteriormente i servizi. Buon lavoro». Ora, dopo il decreto di nomina, sarà compito del precedente presidente del CdA, Giovanni Gasparetto convocare i cinque nuovi membri per la designazione del nuovo presidente.

PROFILI

Bice Malù Battistetti

Di Montebelluna, del 1952. E' stata insegnante presso scuole materne fino al 2008. Ha prestato per anni servizio come volontaria nella Casa di riposo. E’ stata componente del precedente CdA.

Vincenzo Casa

Dottore commercialista e revisore contabile. E’ anche curatore in procedure concorsuali su designazione del tribunale di Treviso.

Paolo Cavasin

Laureato in economia aziendale, è responsabile amministrativo in un’azienda dell’area montebellunese. E’ stato presidente d’Istituto Montebelluna I e consigliere d’istituto di Montebelluna II. E’ consigliere dell’associazione “I pomeriggi di Ambra”

Cristian Nelini

Psicologo psicoterapeuta, svolge attività come libero professionista. Presta servizio presso l’IPAB opere Pie di Onigo di Pederobba. E’ stato consulente tecnico di molte associazioni locali tra le quali l’associazione Alzheimer di Riese Pio X, l’associazione Amici di Casa Roncato di Montebelluna, l’associazione Anziani Attivi Attesa di Crespano del Grappa, l’associazione Amici di Ottorino di Cornuda

Paolo Selvestrel

Avvocato, dal 2013 ha un suo studio legale a Montebelluna. Dal 1999 al 2013 ha collaborato in vari studi legali della provincia di Treviso.