Caso della vetrata di Busta, il Comune nomina un consulente tecnico di parte

Sarà l’ingegner Mauro Tona a svolgere l’incarico di consulente tecnico di parte nella causa civile in corso relativa alla rottura della vetrata presso la scuola dell’infanzia di Busta avvenuta a causa di un incidente nel 2018. Nella causa per risarcimento del danno - avviata dal Comune con l’assistenza dell’avv. Pierfrancesco Zen nei confronti dell’architetto Luisa Fontana, all’epoca mandataria-capogruppo del RTP incaricata della progettazione della realizzanda scuola – il Giudice ha deciso di disporre una apposita CTU così da definire le responsabilità e i conseguenti addebiti.

Nei prossimi mesi il consulente incaricato dal Giudice avrà il compito di redigere una perizia che dovrà poi essere valutata dal Giudice nel corso della prossima udienza prevista per il 10 luglio. Il Comune chiede un risarcimento economico di 60.225 euro per la necessaria sostituzione delle vetrate della scuola, oltre ad un risarcimento per danni d’immagine.

«Sono trascorsi diversi anni dall’incidente che ha provocato il danno alla vetrata della scuola d’infanzia di Busta, sistemata con risorse comunali» spiega il sindaco, Adalberto Bordin «Restano però da appurare le responsabilità, per questo stiamo procedendo con una causa che verifichi se la rottura della vetrata poteva essere evitata con una progettazione più adeguata. Attendiamo l’esito delle perizie e il responso del giudice».