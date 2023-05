Schianto in moto, fissati i funerali di Antonio e Nicole

Sono stati fissati i funerali di Antonio Cerruti e Nicole Rebecca Gaia Bellusci, i due fidanzati di 31 e 24 anni che sono tragicamente scomparsi sabato scorso, 29 aprile, in un tragico incidente sul Montello a Volpago, lungo la dorsale. La Ducati guidata dall'uomo, dipendente della Co.mas di Castagnole di Paese (destinata peraltro alla vendita) si è schiantata contro un palo del telefono dopo essere uscita di strada: il 31enne e la ragazza, dipendente dello store Bep's di Montebelluna, sono stati scaraventati a decine di metri di distanza e sono morti sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. La Procura di Treviso ha deciso di non aprire nessun fascicolo d'inchiesta e ha concesso il nullaosta per le esequie. Il funerale di Nicole Rebecca Gaia Bellusci si terrà giovedì pomeriggio alle 15 presso il Duomo di Montebelluna. Il giorno seguente, il 5 maggio, l'ultimo saluto ad Antonio Cerruti, alle 11 presso la chiesa parrocchiale di Breda di Piave. Antonio lascia i genitori Mario e Luana.