Distretto di Motta: mercoledì non si potrà telefonare a Cup, Anagrafe e Consultorio

Mercoledì 10 gennaio, per lavori di manutenzione alle linee telefoniche dei servizi del distretto di Motta di Livenza, collocati nel padiglione F di via Padre Leonardo Bello 3, non saranno attivi i numeri dello sportello anagrafe e del Cup (0422 862711 - 0422 862710) e quelli del Consultorio Familiare (0422 862722 - 0422 862723 - 0422 862724). Le attività erogate dai servizi interessati verranno comunque garantite.