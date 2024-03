Ipssar Beltrame, posata la prima pietra della nuova palestra: «Qui le gare del Coni»

Una palestra scolastica nuova e all’avanguardia a disposizione dell’IPSSAR Beltrame, del Liceo Flaminio di Vittorio Veneto ma anche delle associazioni sportive, grazie alla certificazione Coni per ospitare gare nazionali: la Provincia di Treviso ha posato oggi la “prima pietra”, insieme al Comune di Vittorio Veneto, di un’opera attesa da tempo che permetterà alla comunità vittoriese e non solo di fruire di spazi adeguati ed efficienti dal punto di vista energetico. La palestra, dal valore complessivo di 4.123.475 euro, è finanziata per 2 milioni 600mila euro dai fondi Pnrr ottenuti dalla Provincia, nell'ambito del piano “Next Generation EU”, 550mila euro dal Comune di Vittorio Veneto, 972.190 euro dal Fondo Opere Indifferibili e i restanti dalla Provincia di Treviso.

Hanno partecipato all’evento Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, Antonio Miatto, sindaco del Comune di Vittorio Veneto, Gianangelo Bof, parlamentare, Gianantonio Da Re, europarlamentare, Letizia Cavallini, dirigente scolastica dell’IPSSAR Beltrame, Emanuela Da Re, dirigente scolastica del Liceo Flaminio. Insieme alla squadra di ingegneri e tecnici del Settore Edilizia della Provincia di Treviso, presenti anche le ditte incaricate dei lavori, Comarella srl (mandataria), Elettricità Pilon srlMario Zorzetto srl; i progettisti Sportium srl, Progetto CMR Engineering integrated services, Tecnostudio srl, arch. Giuseppe De Martino e GAP Progetti; la direzione dei lavori e coordinazione della sicurezza, arch. Giuseppe De Martinoarch. Elena Melegari, ing. Paolo Spaziani, ing. Alessandro Gasparini e ing. Dario Ferrari. A rappresentare simbolicamente l’avvio dei lavori, la posa della prima pietra a cura delle Autorità presenti e degli studenti delle due scuole superiori: i rappresentanti degli studenti Giacomo De Marchi e Sara Elkahlout, del Liceo Flaminio, insieme ad Andrea Saulle e Santiago Schifano, dell’Ipssar Beltrame, hanno letto dei messaggi di buon auspicio inserendoli successivamente in alcuni mattoni che saranno incorporati nella nuova palestra.

Nel dettaglio, la nuova palestra sarà dotata di un campo da gioco adatto per pallacanestro e pallavolo e sarà così strutturata: una hall di ingresso, una tribuna da 196 posti spettatori, 4 spogliatoi per atleti con relativi servizi igienici, 2 spogliatoi per insegnanti e arbitri, sempre dotati di servizi igienici dedicati, bagni a disposizione degli spettatori, un magazzino per depositare le attrezzature, due locali tecnici, destinati alla centrale termica e agli impianti elettrici, uno spazio di primo soccorso e un locale “UTA”, ovvero dedicato alle macchine per il trattamento dell’aria. Il solaio sarò dotato di una tecnologia a tetto verde, che oltre a garantire un maggior isolamento acustico e termico apporta benefici in termini di riduzione dell’impatto ambientale. L'opera, come tutte le nuove costruzioni di edilizia scolastica superiore realizzate dalla Provincia, sarà di tipo Nzeb, Near Zero Emission Building, ovvero ottimizzato per rispettare i criteri ambientali e a emissioni zero, completamente eco-sostenibile.

I commenti

«È sempre un orgoglio avviare un nuovo cantiere a beneficio delle scuole superiori: a Vittorio Veneto la Provincia ha investito, solo negli ultimi due anni attraverso risorse Pnrr e fondi propri, 19.286.802 euro per la realizzazione di strutture scolastiche - sottolinea Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso - la nuova sede del Città della Vittoria (11.783.682 euro), la riqualificazione del Liceo Flaminio (3.380.930 euro) e questa nuova palestra, a disposizione dell’Ipssar Beltrame, del Liceo Flaminio e, grazie alla certificazione Coni, aperta alle associazioni sportive che potranno disputare gare nazionali. Il 2024 è l’anno dello sport e la Provincia, anche attraverso quest’ora, dimostra il proprio impegno per favorire l’attività sportiva tra le nuove generazioni».

«Ringrazio la Provincia per la sensibilità dimostrata per la comunità vittoriese nella rendere possibile la costruzione di questa nuova palestra attesa da anni - le parole di Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto - come Comune abbiamo contribuito con 550mila euro: ancora una volta la sinergia tra Istituzioni dimostra di essere la carta vincente per concretizzare le opere a beneficio della cittadinanza».

«Un’emozione partecipare alla posa della prima pietra di una nuova palestra nella mia città grazie alla Provincia - continua Gianantonio Da Re, europarlamentare - l’anno scorso ho partecipato all’avvio dei lavori nel mio Istituto, il Città della Vittoria, un’altra opera necessaria che godrà di una sede all’avanguardia a breve».

«Non posso che fare i complimenti alla Provincia per il lavoro che sta svolgendo sul territorio - le parole di Gianangelo Bof, parlamentare - proprio qui a Vittorio Veneto ha investito più di 20 milioni sulle scuole. Di fronte a tante parole, qui parlano i fatti».

«La nuova palestra permetterà agli studenti di godere di spazi ottimizzati e all’avanguardia - conclude Letizia Cavallini, dirigente scolastica dell’Ipssar Beltrame, incalzata dalla dirigente scolastica del Liceo Flaminio Emanuela Da Re - un plauso alla Provincia e al Comune per aver unito le forze e aver reso possibile questo progetto per la comunità scolastica vittoriese e non solo».