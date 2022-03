Ospedale di Vittorio Veneto, nuova area degenze per l'Otorinolaringoiatria

Sarà operativa da domani, martedì 8 marzo, la rinnovata area degenze del reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Vittorio Veneto. Il settimo piano del nosocomio è stato riaperto dopo un importante intervento di ristrutturazione, coordinato dall’ingegner Peter Francis Casagrande, direttore dei Servizi tecnici e patrimoniali dell’Ulss 2. I lavori, durati complessivamente due anni per un investimento di oltre 1 milione di euro, hanno visto:

Il rifacimento di soffitti, pavimenti, impianti di illuminazione e serramenti

Il rinnovo di 24 stanze di degenza singole e doppie, tutte dotate di servizi igienici all’interno

L'ampliamento e il rinnovo delle aree per l’attività ambulatoriale

Il rifacimento delle aree di segreteria ed il ripristino di una sala multimediale

I commenti

«Le stanze hanno potuto essere dotate di servizi igienici grazie a un’innovativa soluzione, che ha permesso di ricavare i bagni al posto dei terrazzini. «Con la ripresa dell’attività di Orl a Vittorio Veneto - spiega il primario, Andy Bertolin - un’ala del 7° piano sarà dedicata alle degenze di pazienti affetti da neoplasie del distretto testa-collo, in particolare il cancro della laringe, sottoposti a interventi ad alta complessità che richiedono ricoveri a elevato impatto assistenziale e riabilitativo. L'altra ala sarà dedicata alla day-week surgery testa-collo e accoglierà i pazienti sottoposti a chirurgia delle ghiandole salivari e della tiroide, chirurgia naso-sinusale, chirurgia dell’orecchio; ospiterà, inoltre, i bambini sottoposti a intervento».

«La riapertura del 7° piano - sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - si inserisce all’interno del progetto di potenziamento dell’unità operativa di otorinolaringoiatria di Vittorio Veneto, Centro di riferimento regionale ed eccellenza a livello nazionale per i tumori della laringe, creando un vero e proprio polo di riferimento per il distretto testa-collo. È già previsto infatti, pandemia permettendo, l’ampliamento dell’offerta con l’introduzione della chirurgia maxillo-facciale, della chirurgia plastica e del trattamento delle patologie di confine con l’oculistica».

Le attività clinico-assistenziali e chirurgiche dell’Orl verranno incrementate in un’ottica multidisciplinare e di rete all’interno dell’Ulss 2, come:

La creazione di un gruppo multidisciplinare oncologico per il trattamento condiviso dei pazienti affetti da neoplasie del distretto testa-collo

La possibilità di effettuare interventi ad ancora più elevata complessità, grazie al progetto di una nuova terapia intensiva

L'acquisizione di nuove tecnologie radiologiche, come la risonanza magnetica con bobine dedicate per il distretto cervico-facciale e in particolare la laringe

La creazione di un percorso dedicato alla ‘Medicina del sonno’ e alle patologie allergiche in collaborazione con la pneumologia e l’allergologia

La formulazione di percorsi riabilitativi dedicati in collaborazione con la medicina fisica e riabilitativa

La creazione di un polo medico multispecialistico per il trattamento delle patologie della sfera otorinolaringoiatrica che non richiedono intervento chirurgico (ad es. vertigini, patologia tiroidea, chemioterapie per pazienti oncologici)

La stretta collaborazione con i servizi di anatomia patologica, gastroenterologia, farmacia, laboratorio analisi e sterilizzazione

«L’obiettivo - conclude Bertolin - è il ripristino dei volumi di trattamento dell’epoca pre-Covid, circa 17mila prestazioni ambulatoriali e 3mila interventi chirurgici all’anno, procedendo verso un percorso di abbattimento delle liste di attesa e una successiva implementazione dell’offerta nel trattamento delle patologie del distretto testa-collo. Particolare attenzione verrà data alla diagnostica, al trattamento e allo studio dei pazienti affetti da cancro della laringe, mantenendo gli elevati standard di cura che hanno reso Vittorio Veneto un centro di riferimento riconosciuto a livello internazionale». La progressiva riapertura della Uoc di otorinolaringoiatria consentirà la ripresa, dopo 2 anni di stop, anche dell’attività scientifica con l’organizzazione del 3° master internazionale di laringologia oncologica, che si terrà in ospedale a Vittorio Veneto, dal 20 al 23 giugno 2022, e nel cui ambito i più grandi esperti del settore eseguiranno interventi chirurgici in diretta streaming trasmessi in tutti i Paesi del mondo.