In moto lungo la Route 66, Paolo perde la vita a 72 anni

Stava viaggiando con la sua moto per le strade di New Orleans, in Louisiana, quando l'auto guidata da una donna del luogo lo ha travolto in pieno, strappandolo prematuramente all'affetto dei suoi cari. È morto così Paolo Giusto, 72 anni, residente a Sanremo ma molto conosciuto anche nella Marca per il suo lavoro di allenatore e appassionato di sport. Il suo compagno di viaggio, Paolo Bellemo, non è stato coinvolto nell'incidente ed è stato il primo ad avisare i familiari di Giusto della tragedia.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", lo scorso 10 maggio Giusto aveva iniziato un "coast to coast" degli Stati Uniti d'America partendo da Los Angeles con destinazione Miami. Aveva percorso più di metà del viaggio quando, nella notte tra mercoledì 1º e giovedì 2 giugno (ora italiana) è avvenuta la tragedia. Inutili i soccorsi, per Giusto non c'è stato nulla da fare. Residente a Sanremo insieme alla figlia Alessandra, il 72enne era molto conosciuto anche in Veneto: professore di educazione fisica per trent'anni al liceo "Giordano Bruno" di Mestre, aveva allenato il Cus Venezia e a Mogliano Veneto era stato il fondatore della Polisportiva locale e aveva allenato la squadra di pallavolo. Alcuni anni fa era rimasto vedovo dell'amata moglie Nicoletta: da quel giorno aveva iniziato a viaggiare in moto per le strade di tutto il Mondo. Era già stato sulla "Route 66" ma aveva visitato anche la Patagonia e buona parte dell'America Latina. Andrea, secondo figlio di Paolo, è partito nelle scorse ore alla volta degli Stati Uniti per avviare le pratiche di recupero della salma.