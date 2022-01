Parcheggi gratuiti in centro a Treviso: stalli blu gratis fino a venerdì

A partire da mercoledì 12 gennaio i parcheggi torneranno a pagamento nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Di fatto, viene prorogata la gratuità della sosta sugli stalli blu per le giornate di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 gennaio, rispetto alla scadenza inizialmente prevista per il 31 dicembre 2021. “Ad oggi a livello governativo non sono stati adottati provvedimenti per i Comuni in ordine alla gratuità della sosta - le parole del vicesindaco Andrea De Checchi - La prosecuzione del provvedimento così come fino ad oggi intrapreso non è più sostenibile dalle casse comunali. Verificheremo con il settore BIlancio le disponibilità autonome dell’Ente e in base ad esse convocheremo il Tavolo Urbecom per valutare con le categorie l’inserimento di altri provvedimenti in considerazione delle risorse che riusciremo a reperire”.