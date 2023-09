Planck team vola a Singapore per la gara di robotica della First Global Challenge

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Planck Team, la squadra di robotica dell’istituto Max Planck di Lancenigo (Treviso), riparte alla grande con una sfida mondiale. Mercoledì 4 ottobre 2023 salirà sull’aereo per Singapore, città sulla punta sud della Malesia, per partecipare alla First Global Challenge, competizione internazionale di robotica. L’evento è promosso dalla First Global, organizzazione parallela alla First che invece si occupa di seguire le gare Lego League e Tech Challenge. Il team composto da 27 ragazzi e tre docenti si confronterà con 190 squadre provenienti da tutti i paesi del mondo. Per essere pronto alla kermesse internazionale, sul lato opposto del pianeta, ha messo a punto il proprio robot lavorando anche durante l’estate. Nelle ultime settimane le prove sono state assidue e finalmente il robot telecomandato che deve spostarsi in modo autonomo secondo indicazioni ben precise, raccogliere palline, lanciarle in appositi contenitori e posizionarsi in spazi precisi, è pronto. Planck Team è stato selezionato per rappresentare l’Italia alla First Global Challenge lo scorso marzo quando si è aggiudicato il primo Scrimmage Italiano First Tech Challenge tenutosi a Piacenza. E ora studenti e docenti cercano sponsor che possano aiutarli a sostenere le spese di viaggio. La squadra partirà con un gruppo numeroso di sostenitori, ben 27 ragazzi guidati dagli insegnanti Monica Disarò, coach in gara, Matteo Criveller e Luca Bortolini. “Lo scopo della gara _spiega Disarò_ è la cooperazione e l’alleanza tra i team in gioco, non sempre basta la robustezza del robot, la strategia sarà fondamentale”. Le spese per affrontare questa nuova competizione sono tante e per questo la gara di solidarietà delle aziende del territorio ancora una volta è fondamentale per sostenere il progetto, dopo la fantastica risposta per la spedizione americana che ha garantito la top ten mondiale alla First Lego League. “La portata mondiale dell’evento ci rende orgogliosi e ripaga gli sforzi fatti_ dichiara la dirigente Emanuela Pol_ è molto confortante vedere docenti appassionati seguire studenti che, anche durante le vacanze, e con temperature elevate, sono stati presenti a scuola. Abbiamo chiamato a raccolta le aziende del territorio_ continua la dirigente_ per riuscire a far sponsorizzare la trasferta e l’iscrizione alla competizione che da sola è costata 10.000 euro. Alcune hanno già risposto generosamente ma la cifra è ancora lontana dall’essere raggiunta. Chiedo a tutti di sostenere l’Italia, con una squadra veneta, attraverso una donazione piccola o grande e ringraziamo fin da ora”. Planck Team festeggia quest’anno il 10° anno di attività: la strada fatta è tanta ma altrettanta è ancora da fare, alle porte infatti c’è la nuova competizione First Lego League e First Tech Challenge. Planck team non si ferma. Sarà nei prossimi mesi ai nastri di partenza in entrambe le competizioni, pronto a prendersi importanti soddisfazioni.