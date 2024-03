Ponte di Piave, riqualificazione energetica nei cinque cimiteri: «Nuove luci e telecamere»

Sono in programma: i lavori di riqualificazione energetica funzionale degli impianti elettrici dei cinque cimiteri comunali, i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nei cimiteri del capoluogo e della frazione di San Nicolò e l’istallazione di telecamere ad implementazione del sistema di videosorveglianza già in essere e collegato alla polizia locale di Ponte di Piave in forma integrata. Sono stati inotre eseguiti lavori di pittura in tutti e cinque i cimiteri comunali e l’istallazione di 35 nuove cellette ossario nel cimitero di Busco. L'aggiudicazione in concessione è avvenuta mediante project financing alla ditta Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro & c. srl con sede a Ponte nelle Alpi.

Il commento

«Ringrazio per il lavoro sinergico tra l’uffico tecnico e la stazione unica appaltante della Provincia di Treviso .- le parole del sindaco Paola Roma - grazie al quale verranno garatiti ai cinque cimiteri comunali un intervento di riqualificazione energetico-funzionale degli impianti elettrici votivi, in linea con la finalita del risparmio energetico, e ringrazio la ditta Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro & c. srl, per garantitre il trentennale servizio ai cittadini pontepiavensi unitamente ad un investimento prezioso nel il sistema di videosorveglianza e negli importanti lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, per la sensibilità verso le persone con ridotte o impedite capacità motorie. L'illuminazione votiva - continua il sindaco - è un servizio non solo legato al culto dei propri defunti, ma che grazie a questa importante progettualità si inerisce nella sicurezza attraverso la videosorveglianza integrata, il decoro urbano grazie ai lavori di tinteggiatura dei cimiteri comunali e il rispetto delle persone con disabilità laddove non erano esistenti i collegamenti all’interno dei cinque cimiteri comunali».