Consegnata la scuola media "Galilei" di Ponzano

Con la deliberazione del 22 agosto del 2019 era stato approvato il progetto definitivo denominato "Ampliamento e demolizione della scuola secondaria di primo grado Galileo Galilei con un quadro economico di 3 milioni di euro. Con la determinazione a contrarre del 15 novembre del 2019 gli uffici avevano attivato la procedura di gara per un lavoro finanziato da un contributo del Miur di 1.366.985 euro ottenuto grazie all'interessamento della passata Amministrazione. Le succesive tappe e i successivi atti svolti dagli uffici hanno portato oggi alla consegna finale.

Le documentazioni degli impianti, dei Vigili del Fuoco, della Ulss e di tutte le necessarie conformità sono state assolte senza aver mai messo in discussione il termine dei lavori e la relativa consegna in tempo utile per il primo giorno di scuola.