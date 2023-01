Mici avvelenati con l'antigelo: strage nella colonia felina

Tre gatti deceduti, altri tre mancano all’appello mentre due sono in fin di vita: si sospetta un avvelenamento, attraverso l'antigelo, per quanto sta avvenendo in una piccola colonia felina che da anni ha trovato ospitalità in una vecchia abitazione disabitata di via Roma, nel centro di Paderno. Il fatto sarà denunciato alle autorità: «Vicino alla nostra abitazione» spiega il consigliere comunale, Franco Carlesso, «da circa una quindicina d’anni c’era questa colonia di gatti. Con il vicinato ci siamo sempre prodigati oltre che a nutrirli anche a sterilizzarli per impedire una proliferazione fuori controllo. Alcuni di questi erano più indipendenti altri erano ormai di casa e ci eravamo affezionati». Nei giorni scorsi sono stati ritrovati senza vita i corpi di due gattini in un giardino privato, il giorno dopo anche un terzo animale si è aggiunto alla macabra conta. «Li abbiamo portati alla sede Enpa e da una prima autopsia è emerso che sono stati avvelenati con del liquido antigelo» riporta Carlesso «siamo indignati, oltre che tristi, all’idea che si sia trattato di una morte causata per mano di qualcuno. Pensiamo che un tale fatto non debba rimanere impunito».

Il sindaco di Ponzano Veneto è riuscito a recuperare altri due mici della colonia felina che attualmente, grazie anche ad Enpa, sono in cura presso la clinica veterinaria Ovest. I gattini sono stati recuperati da una residente che da tempo si è presa a cuore la causa della colonia felina: la donna, dipendente della Conad, ha ottenuto un permesso su sollecitazione del sindaco che è così potuto entrare con lei nella proprietà privata per recuperare i due felini. Le condizioni degli animali sono purtroppo disperate e secondo il veterinario ci sarebbero poche speranze di poterli salvare.