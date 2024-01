La sfida di Matteo: si mette in proprio e apre la prima barberia maschile di Portobuffolè

Si chiama "MB Man Hair Salon" ed è la prima barberia maschile di Portobuffolè, il comune più piccolo della provincia di Treviso con soli 741 abitanti. In paese lo conoscono già tutti: Matteo Benvegnù, 26enne nato a Motta di Livenza e diplomato all'Engim di Oderzo, era già uno dei parrucchieri più giovani della zona ma, con l'arrivo del nuovo anno, ha deciso di mettersi in proprio e aprire il suo primo salone a pochi passi dalla casa museo di Gaia da Camino e dal municipio di Portobuffolè dove, sabato 6 gennaio (giorno dell'Epifania), c'è stata l'inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco Susana. Il salone aprirà ufficialmente al pubblico domani pomeriggio, martedì 9 gennaio.

«Dopo tanti sacrifici e mesi di lavoro posso finalmente dire di esser arrivato a realizzare un sogno - racconta Benvegnù -. Un ringraziamento speciale devo farlo ai miei cari ma anche a tutti i miei clienti, diventati sempre più numerosi con il passare degli anni. Senza di loro non avrei mai avuto la carica e la forza per fare tutto questo». Uno spazio piccolo ma curato nei minimi dettagli, omaggio alle botteghe storiche dei barbieri americani. All'ingresso, sotto i portici, è stato posizionato il "cono da barbiere" rosso, bianco e blu immancabile segno di riconoscimento per i barbieri statunitensi. All'interno del salone l'arredamento e le poltrone in stile vintage dialogano con il pavimento in marmo bianco e rosso dei palazzi storici di Portobuffolè: vecchio e nuovo insieme nello stesso spazio, un po' come l'animo di Matteo che, a soli 26 anni, ha avuto la maturità di seguire talento e passione per dare forma alla sua carriera.

«Mi piacerebbe - conclude - riuscire anche ad assumere, in futuro, un collaboratore per poter lavorare in coppia. Purtroppo, per ora, non è stato così facile trovare ragazzi in uscita dalle scuole professionali della zona disposti a entrare subito nel mondo del lavoro. Servono impegno e tanta dedizione». Nell'attesa, Matteo continuerà a tagliare da solo barbe e capelli: le porte del salone sono aperte.