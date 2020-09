Spoglio in diretta: Zaia su percentuali bulgare, Lorenzoni all'12%

Sono iniziate le operazioni di scrutinio delle 4.751 sezioni elettorali per le elezioni regionali 2020. Grave attesa per il risultato del derby in seno al Carroccio tra la lista Zaia e quella della Lega. Dalle prime 19 sezioni scrutinate si attende un vero e proprio plebiscito per l'attuale governatore che attualmente è al 78%, confinando Lorenzoni (PD) al'13%. Cappelletti (M5S) per ora non va oltre il 3% circa. Lontanissimi e con percentuali decimali tutti gli altri candidati governatori: Girotto, Rubinato, Bertelle, Guadagnini, Sbrollini e Benvegnù.

L'affluenza definitiva per quanto riguarda la provincia di Treviso si è attestata a quota 58,3% (61,2% per quanro riguarda l'intera regione).