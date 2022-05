"Rinascere", stasera su Rai1 il film su Manuel Bortuzzo

Rinascere è un film per la televisione, in onda l’8 maggio in prima serata su Rai 1. Tratto da un omonimo libro, narra la storia di Manuel Bortuzzo, concentrandosi in particolar modo sulla notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019, quando rimane vittima di una sparatoria che gli cambia per sempre la vita, e sulla successiva riabilitazione. Scopriamo qualcosa in più su quello che vedremo.

Rinascere, su Rai 1: anticipazioni e cast

In onda l’8 maggio nella prima serata di Rai 1, Rinascere è tratto da un omonimo libro autobiografico di Manuel Bortuzzo e racconta la storia del nuotatore concentrandosi in particolar modo sull’episodio che gli cambiò per sempre la vita, e sulla successiva riabilitazione. La storia è nota: nella notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019, alla periferia di Roma, in compagnia dell’allora fidanzata Martina, la giovane promessa del nuoto Manuel Bortuzzo è vittima di uno scambio di persona. Colpito alla schiena da un proiettile, subisce una lesione midollare completa. Ciò vuol dire lunga riabilitazione e futuro da vivere sulla sedia a rotelle. Diretta da Umberto Marino, la docufiction ci racconta di come Manuel ha fatto per vivere al meglio la nuova condizione, lottando fino in fondo. A interpretare il nuotatore è Giancarlo Commare, già visto ne Il Paradiso delle signore e nei film Ancora più bello e Sempre più bello; nel ruolo del padre, Franco, c’è invece Alessio Boni, che mette in campo tutta la sua esperienza e sensibilità. Di recente Bortuzzo è salito alla cronaca perla partecipazione al Grande Fratello Vip e per la relazione amorosa con Lulù Selassié, conosciuta all’interno della casa più spiata d’Italia. Quello che vedremo nella docufiction della Rai è però una vicenda che poco ha a che fare con il glamour: un racconto profondamente umano e di rinascita, per l’appunto.

Dove vedere la fiction in tv e in streaming (domenica 8 maggio)

La docufiction Rinascita va in onda domenica 8 maggio in prima tv alle 21:25 su Rai 1 e in live streaming e on demand su RaiPlay.