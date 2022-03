Gruppo ristoratori Intavolando, ripartono gli eventi con i prodotti tipici

Dopo una lunga pausa, dovuta all’emergenza sanitaria, ritorna sulla scena gastronomica lo storico gruppo di ristoratori di Intavolando nato nel 1996 per dare voce alla cultura, alla storia e alle tradizioni culinarie del territorio tra il Piave e le Prealpi venete orientali nelle colline del Prosecco Superiore.

I nove ristoratori tutti di lungo corso, con notevole esperienza di cucina e di accoglienza, a marzo daranno il via al calendario di eventi promozionali per valorizzare lo spirito della cucina tradizionale veneta e la volontà di fare conoscere uno dei territori più interessanti della provincia di Treviso, tra le colline del Prosecco Superiore, nel 2019 inserite nel patrimonio dell'Umanità Unesco, e le terre del fiume Piave.

I MAGNIFICI NOVE DI "INTAVOLANDO"

Ristorante Hotel da Tullio – Arfanta di Tarzo

Ristorante e B&B Da Andreetta - Rolle di Cison di Valmarino

Ristorante Osteria da Jodo – Maser

Ristorante da Ugo – Bigolino di Valdobbiadene

Ristorante La Pergola Da Livio – Saccol di Valdobbiadene

Ristorante Al Traghetto – Ormelle

Ristorante La Cucina di Crema - Giavera del Montello

Ristorante Locanda da Condo – Col San Martino di Farra di Soligo

Ristorante Locanda La Candola – Farra di Soligo

Programma Intavolando 2022

Giovedì 17 marzo ore 19,30. Presentazione ufficiale alla stampa e cena-evento a nove mani al ristorante Locanda La Candola con tutti i ristoratori/chef di Intavolando e i partner istituzionali aderenti al progetto

Evento estivo nel parco di una villa, fine maggio/primi di giugno 2022. Iniziativa aperta al pubblico con banchi itineranti degustazione incrociata dei piatti proposti dai ristoratori di Intavolando, le aziende vinicole e i prodotti tipici degli artigiani del gusto

“FINFERLI”, evento itinerante con cucina a quattro mani tra i ristoratori di Intavolando a fine settembre 2022

Ogni ristoratore è inserito in un particolare contesto territoriale, turistico ed emozionale, in un percorso che da Maser ed Asolo attraversa il Montello fino a Giavera, raccoglie le panoramiche colline del Prosecco Superiore tra Bigolino e Saccol di Valdobbiadene, Farra di Soligo, Col San Martino, i borghi di Arfanta e Rolle e scende fino alla pianura dove scorre il Piave tra i sassosi greti di Cimadolmo, località famosa per gli asparagi bianchi IGP. Ogni località compresa nella geografia di "Intavolando" presenta delle note peculiarità agroalimentari, propri prodotti tipici stagionali quali funghi, patate, olio d'oliva, radicchio rosso. Paniere di eccellenze a cui si abbinano i vini per cui la Marca Trevigiana è nota, tra cui l’autoctono Raboso del Piave, i famosi tagli bordolesi del Montello, l’Incrocio Manzoni, la Sampagna, la Recantina e il Prosecco Superiore valorizzato dalle due Docg Valdobbiadene-Conegliano e Asolo-Montello. Tesori enogastronomici che disegnano un territorio unico ed emozionante, in ogni stagione dell’anno. Bello da visitare, buono da mangiare.

Un territorio da sempre amato per le caratteristiche paesaggistiche, artistiche, vitivinicole e gastronomiche. Il gruppo ristoratori di Intavolando, ora composto da un nucleo di nove locali con l’obiettivo di raggiungere il numero di 10 associati entro il 2022, rinasce e si rinnova con la mission di promuovere e valorizzare la cucina veneta avendo come focus il rispetto della tradizione, la diffusione della cultura dell’ospitalità, l’accrescimento della consapevolezza del forte valore del territorio e del suo sviluppo turistico legato all'enogastronomia, elemento di fortissima attrazione per i viaggiatori del gusto.

www.intavolando.it

instagram/intavolando

facebook/intavolando