Roncade, nuovo look per la frazione di Biancade: partiti i lavori di riqualificazione

Partiti i lavori per la riqualificazione del centro di Biancade. L’intervento rientra nell’accordo tra Marchiol SpA, azienda leader nel Triveneto nel settore della distribuzione di materiale elettrico, e il Comune di Roncade, che fa seguito alla realizzazione del cantiere per il nuovo Polo logistico dell’azienda, prossimo all’inaugurazione.

Già realizzati, invece, gli ulteriori interventi previsti dal programma, per una somma complessiva in opere a beneficio della comunità di oltre 2 milioni e mezzo di euro: la realizzazione di una pista ciclopedonale di collegamento tra San Cipriano e il cimitero della frazione e Musestre, per un investimento di quasi 750 mila euro; il completamento e la messa in sicurezza della pista ciclopedonale di via Longhin fino allo scavalcamento con le opere previste per la realizzazione della terza corsia sull'autostrada A4, per l'importo di 830.000 euro; e l’efficientamento energetico del patrimonio comunale con sostituzione di lampade con tecnologia a LED, intervento da circa 162 mila euro.

Nel merito, per l'importo di circa 810 mila euro, il rinnovamento del centro di Biancade prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che si inserirà lungo il tratto Nord su via Paris Bordone, Gabriele D'annunzio e Dary, dall'accesso di Villa Morosini alla scuola primaria del paese, occupando il marciapiede attualmente esistente. A protezione dell’opera dalla Strada Provinciale, con un occhio di riguardo al paesaggio urbano, verrà realizzata un’aiuola, completa di alberi.

Sul lato Sud, invece, è prevista la realizzazione di un marciapiede, anch'esso separato dalla Strada provinciale attraverso la messa a dimora di arbusti e la realizzazione di 20 parcheggi. Sul ponticello di via Paris Bordone verrà collocata una passerella che fungerà da collegamento tra la pista ciclo-pedonale ed il percorso ambientale sull'argine del fiume Musestre, dove troveranno posto la pensilina d'attesa per l'autobus e i portabiciclette.

Contestualmente all'intervento, inoltre, l'attuale incrocio della Strada Provinciale 116 con via Dary e via Carboncine verrà ridisegnato attraverso il completamento di una rotonda che contribuirà a migliorare ulteriormente il flusso veicolare del centro. Caratterizzata da un raggio esterno di 13 metri e un anello centrale di 8,5 metri, la rotatoria sarà composta da una sola corsia di transito e potrà vantare al centro un’isola verde.

In prossimità della piazzetta a Nord dell’intersezione sarà realizzata un'aiuola che occuperà una superficie di circa 146 metri quadrati e separerà un tratto di pista ciclopedonale, sempre in asfalto, che collegherà via Dary con via Carboncine proveniente da Nord. Infine, saranno oggetto di rinnovamento anche i marciapiedi privati in corrispondenza della rotonda, che verranno realizzati in calcestruzzo pettinato.

In questi giorni l’impresa esecutrice sta completando la predisposizione del cantiere e le verifiche del caso con gli enti gestori dei sottoservizi, mentre la conclusione dei lavori è prevista indicativamente per il prossimo marzo. «La partenza di quest’ultimo intervento ci rende orgogliosi: in attesa dell’inaugurazione del nostro nuovo Polo logistico e direzionale sulla Treviso-mare possiamo annunciare che le opere previste dal conseguente accordo con l’amministrazione comunale sono ormai in via di completamento – commenta il presidente Alfredo Marchiol - Siamo fiduciosi che queste migliorie renderanno il Comune di Roncade sempre più a misura di cittadino, offrendo un ambiente sicuro, in armonia con la natura e piacevole per tutta la comunità».