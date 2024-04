Palazzo Sarcinelli, svelata la nuova sala immersiva: «Progetto da 100mila euro»

Un nuovo importante tassello andrà ad arricchire la proposta artistica e culturale di Conegliano. A Palazzo Sarcinelli, precisamente nell’ex sede dell’ufficio Iat sarà allestita una nuova sala immersiva che promette di regalare al visitatore un’esperienza coinvolgente. Un’opera dal costo complessivo di circa 100mila euro che vedrà a breve l’inizio dei lavori con la speranza di “regalare” già per fine anno ai visitatori di Conegliano questo scrigno di arte, cultura e modernità che racchiude emozioni e sensazioni imperdibili.

Martedì 2 aprile il progetto è stato presentato in municipio a Conegliano, alla presenza del sindaco Fabio Chies e dell'assessore a Turismo ed Eventi, Claudia Brugioni. La tecnologia immersiva legata alla scoperta storico, culturale, artistica e paesaggistica di Conegliano e del suo territorio crea un’importante impatto soprattutto nei più giovani verso l’arte e i beni culturali senza dimenticare l’effetto in termini di inclusione e coesione sociale. Un luogo dove tecnologia, creatività e innovazione creano la sinergia perfetta per un ambiente multisensoriale senza precedenti: suoni, immagini, profumi che sollecitano i 5 sensi in un racconto che sa di passato, presente e futuro. Testi e descrizioni saranno ascoltabili in tre lingue: italiano, inglese e tedesco. Gli ospiti avranno l’opportunità di addentrarsi in scenari realistici che permetteranno di conoscere dal vivo la nostra città, di creare curiosità rispetto ai nostri siti culturali ed artistici nonché rispetto alle nostre verdi colline del Prosecco Patrimonio dell’Umanità Unesco. Un modo di approcciarsi al visitatore, un modo moderno per avvicinarsi e conoscere Conegliano, un tour a 360° della storia e della “vita” del nostro territorio.