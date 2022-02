Malore improvviso mentre pedala, rappresentante muore a 57 anni

Tragico malore nella mattinata di domenica 20 febbraio per Sandro Brieda, rappresentante di 57 anni residente a Ponte della Muda, nel Comune di Cordignano. Uscito di casa per una pedalata in solitaria, aveva portato con sé solo il cellulare e nessun documento d'identità.

Arrivato nella frazione di Caneva, il 57enne si è sentito male lungo la bretella che porta verso lo svincolo di Sacile Ovest. Tra i primi a soccorrerlo una studentessa da poco laureata in Medicina. Per diversi minuti la giovane ha cercato di rianimare il 57enne senza successo. Sul posto sono giunti anche un'ambulanza e un'automedica inviate dalla Sores di Palmanova. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 57enne. La salma, portata in ospedale a Sacile, è stata identificata solo diverse ore dopo dal momento che Brieda non aveva con sé i documenti. Rappresentante, sposato e con due figli, Sandro Brieda viveva a Ponte della Muda, nel Comune di Cordignano dove giovedì 24 febbraio, alle ore 15, verrà celebrato il funerale.