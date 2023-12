Fiera internazionale dell'agricoltura, Zaia: «No alla carne sintetica»

Taglio del nastro ufficiale, domenica 10 dicembre, per la 1363esima Fiera internazionale dell'agricoltura a Santa Lucia di Piave che quest'anno registra un afflusso di visitatori del +20% rispetto all’edizione del 2022. Ben 15mila persone hanno visitato i padiglioni e le esposizioni delle macchine agricole all’esterno. Un inizio con numeri a dir poco positivi quello della terza giornata della 1363^ della Fiera Agricola Internazionale di Santa Lucia di Piave.

Un'emozionata Margherita Granbassi, conduttrice di Linea Verde e madrina dell'edizione di quest'anno, ha ricevuto dal presidente della Regione, Luca Zaia, la fascia di "ambasciatrice delle meraviglie del Piave", mentre il padrone di casa, Alberto Nadal, ha sottolineato, nel panorama delle attrezzature di ultimissima generazione 4.0, come tutto il mondo agricolo operi oggi nel segno della sostenibilità, garantendo salubrità ai prodotti. La Fiera si concluderà domani, lunedì 11 dicembre, con due importanti convegni: il primo alle ore 10 “VINEAforum”, organizzato da Condifesa Treviso-Belluno-Vicenza, sulla nutrizione e resilienza del vigneto con una analisi attenta, che diventerà periodica, in collaborazione con la Fiera di Santa Lucia e il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura-Viticoltura ed enologia) di Conegliano, dei nuovi concimi e fertilizzanti in commercio, nonché di tutto quanto concerne il nutrimento del vigneto: fertilizzanti organici, microrganismi benefici, monitoraggio costante e copertura del suolo, con un occhio di riguardo alla formazione continua degli operatori del settore. Altrettanto interessante il convegno delle ore 15, promosso da Coldiretti Treviso, dedicato alle nuove tendenze e al rapporto vino e giovani.

«No carne sintetica»

Nel suo discorso il Governatore Zaia ha sottolineato i numeri del comparto agroalimentare veneto: sei miliardi di euro il fatturato annuo delle imprese agricole, 73 milioni il turismo regionale e il suo indotto, 11 milioni di ettolitri di vino con 55 denominazioni, 350 prodotti tipici, tante aziende che nel trevigiano mediamente contano due ettari e mezzo di terra e garantiscono con il proprio lavoro, spesso duro e difficile, cura e salubrità del prodotto. «Tutto questo - ha detto Zaia rivolgendosi anche ai due europarlamentari Rosanna Conte e Gianantonio Da Re presenti all'inaugurazione - va difeso strenuamente, perché ogni Paese dovrebbe, come fanno l'Italia il Veneto, garantire l'autosufficienza alimentare ai propri concittadini, mentre proprio quei Paesi europei che non hanno agricoltura cercano di sostituirla con invenzioni dell'industria, come la carne sintetica». Produrre carne sintetica, secondo Zaia, può avere una valenza di sostenibilità, ma, in sostanza, si traduce nella distruzione dell'agricoltura e dell'occupazione agricola. «Santa Lucia - ha chiuso il Governatore - è identità, tradizione, appuntamento fisso e momento di incontro e confronto, ma deve anche rappresentare l'occasione per ringraziare ogni anno i nostri agricoltori».

I commenti

Per Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, «Oggi è una giornata che dà lustro ad un settore trainante della nostra economia». Il sindaco Fiorenzo Fantinel ha ringraziato «tutte le persone che si sono prodigate alla riuscita di questo importante appuntamento, dai dipendenti ai volontari. La Fiera è una forza e una realtà viva per l’economia del nostro territorio». Per Claudia Basei, assessore alla Fiera: «Questo appuntamento tradizionale è sempre più innovativo. Dà la possibilità ogni anno che passa di conoscere al meglio la nostra splendida realtà territoriale». Il presidente Alberto Nadal ha accompagnato Margherita Granbassi alla visita dei numerosi espositori presenti e ha concluso: «La nostra Fiera è un evento trasversale che ogni anno si rinnova: una festa di popolo, senza dimenticare che il mondo dell’agricoltura racchiude importanti valori».