Pronto soccorso di Conegliano, Simona Brescianini nominata primario

È la dottoressa Simona Brescianini il nuovo primario del pronto soccorso dell’ospedale di Conegliano, ufficiale la sua nomina dal 15 marzo. Originaria della provincia di Brescia, dopo la laurea in medicina e chirurgia, nel luglio 2003 e la specializzazione in chirurgia generale, nel novembre 2009, conseguite all’Università degli Studi di Brescia, ha esercitato la professione di medico libero professionista in diversi enti pubblici e privati, dal 2006 al 2009. Dal dicembre 2009 ha iniziato il servizio al Pronto Soccorso dell’ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto, dapprima come medico specialista convenzionato e poi, dal 10 giugno 2010, come dirigente medico di accettazione e pronto soccorso. La dottoressa Brescianini è stata titolare dell’Unità operativa semplice Accettazione e Pronto Soccorso dal 1° febbraio 2020 al 28 febbraio 2023 e dal marzo 2023 ha svolto il ruolo di facente funzione del direttore dell’unità operativa complessa di Accettazione e Pronto Soccorso, fino all’attuale nomina a titolare dell’incarico.

Il commento

«Alla dottoressa Brescianini rivolgo un sentito ringraziamento per l’impegno profuso in questo ultimo anno da facente funzione, dopo il trasferimento al Pronto soccorso di Treviso del dottor Enrico Bernardi, e le auguro buon lavoro per il nuovo incarico che le è stato affidato con la certezza che continuerà a dirigere con l’entusiasmo, l’energia e lo spirito di squadra che la caratterizza» le parole del direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi.