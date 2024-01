Strada Ovest, nuovo parcheggio e negozi: «A rischio laghetto e anfibi»

All’interno dell’area del piano di lottizzazione "Repubblica 2", nel grande prato tra via Ellero e viale della Repubblica si trova un laghetto, utilizzato dagli anfibi come luogo di riproduzione. Nell’area, il Comune di Treviso ha previsto la realizzazione di una nuova struttura commerciale e del relativo parcheggio che arriverebbe proprio nel punto in cui si trova il laghetto, tra l’altro circondato da diversi alberi.

Luigi Calesso, portavoce di Coalizione Civica per Treviso, interviene così: «Mi chiedo se la realizzazione delle opere previste dal piano di lottizzazione significherà la fine del laghetto e, ovviamente, degli alberi che lo coronano o se, al contrario, sono state previste misure di salvaguardia di un sito che mi pare avere una certa importanza per le specie anfibie della zona. Questi animali, evidentemente, ritengono più adatte alla riproduzione le acque ferme della pozza rispetto a quelle correnti del corso che si trova a pochi metri di distanza. Sono certo che il progetto di realizzazione degli edifici e del parcheggio risponda a tutti i requisiti previsti dalla normativa ma mi chiedo se l’amministrazione comunale non potrebbe svolgere un "supplemento di istruttoria" ed, eventualmente, chiedere al proponente del piano un intervento a salvaguardia del laghetto e degli alberi che lo circondano (altri saranno comunque sacrificati dalla realizzazione del piano di lottizzazione). Noi di Coalizione Civica per Treviso - conclude Calesso - inseriremo anche la difesa del laghetto e degli alberi che lo circondano tra le motivazioni dell’osservazione al piano di lottizzazione che stiamo predisponendo, insieme alle questioni del già elevatissimo consumo di suolo nel territorio comunale di Treviso e della massiccia presenza in città di strutture commerciali di medie dimensioni, problematiche che caratterizzano anche altri interventi edilizi previsti nei prossimi mesi nel territorio della nostra città».