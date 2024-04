Suoni di Marca, svelate le date della 34esima edizione: «Presto i primi annunci»

Dal 12 al 27 luglio: queste le date da mettere in agenda per tutti gli appassionati di Suoni di Marca. Il festival sulle Mura di Treviso tornerà anche quest'anno: le date della 34esima edizione sono state annunciate nella tarda mattinata di giovedì 11 aprile.

Si parte venerdì 12 luglio per sfruttare appieno tutto il secondo fine settimana di luglio. Sabato 27 il gran finale per oltre due settimane di concerti e intrattenimento aperto a tutti. Non solo l'area concerto: gli organizzatori hanno confermato anche quest'anno il "Percorso Del Gusto" e le bancarelle della mostra-mercato lungo le Mura. «Siamo pronti a rendere speciale anche questa estate in centro a Treviso - si legge nel post con cui il festival ha svelato le date -. I primi annunci stanno per arrivare». L'attesa ora si sposta sugli artisti che saliranno sul palco della kermesse: già nei prossimi giorni dovrebbero essere annunciati i primi ospiti. Suoni di Marca 2024 sarà patrocinato anche quest'anno da Comune e Provincia di Treviso, oltre che da Regione Veneto e Camera di Commercio di Treviso.