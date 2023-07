Suoni di Marca 2023, mille posti per l'area concerti: «Parcheggi prenotabili per i disabili»

Un festival non solo all'insegna della musica per tutti ma anche dell'accessibilità e dell'ecosostenibilità. Queste le parole chiave di Suoni di Marca 2023, il festival sulle Mura di Treviso che quest'anno festeggia la sua 33esima edizione diventando di diritto l'evento per eccellenza dell'estate trevigiana.

Lunedì 10 luglio la presentazione ufficiale dell'evento a Ca' Sugana, municipio di Treviso, alla presenza del sindaco Mario Conte, dell'assessore Rosanna Vettoretti (Sviluppo economico, Commercio e Artigianato), degli sponsor del festival e di alcuni degli artisti che si esibiranno dal 15 al 29 luglio, tra cui il trevigiano Tolo Marton a cui è stata affidata la serata di apertura con Le Orme e Calibro 35. Tra le novità di quest’anno: tre serate a pagamento per i concerti di Alfa (lunedì 17 luglio già tutto esaurito), Tony Hadley (martedì 18 luglio, pochi biglietti ancora disponibili) e Francesca Michielin (giovedì 27 luglio anche questa data verso il sold out). Biglietti disponibili sia in prevendita su Ticketone sia nella sede della Camera di Commercio in Piazza Borsa a Treviso. La capienza dell'area concerti sul Bastione San Marco sarà di mille posti, l'unico concerto con i posti a sedere sarà quello di Tony Hadley, tutti gli altri in piedi. Il festival, oltre al palco principale, ha aggiunto quest'anno anche il Palco Santi Quaranta che sarà dedicato alle band trevigiane emergenti. Per il resto Suoni di Marca manterrà la sua formula classica: ingresso alle Mura tutte le sera a 1 euro, presente il classico mercato etnico con bancarelle di oggettistica e gioielleria principalmente home-made ma anche di vestiario vintage e usato. Immancabili gli stand enogastronomici quest'anno senza cucine a gas per rendere il festival ancora più sicuro e infine uno spazio dedicato al baby-sitting, con animazione e truccabimbi curato dal gruppo Alì con programma diversificato per ogni serata, e l’area con giochi elastici. Un evento ecosostenibile grazie a olte 100 volontari e a 8 ecopunti di raccolta rifiuti in collaborazione con Contarina. Il patron del festival, Paolo Gatto, racconta così la 33esima edizione al via tra meno di una settimana: non più di 5mila persone a sera, mille posti davanti al palco ma anche tanto spazio sulle Mura per passeggiare con amici e tutta la famiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Parcheggi prenotabili per i disabili

Altra importante novità, fondamentale per un festival che vuole essere accessibile a tutti, sarà la possibilità, per le persone con disabilità, di prenotare il proprio parcheggio a pochi metri dal palco del festival. Basterà scrivere una mail a info@suonidimarca.it e riservare un posto auto per la serata desiderata.

Il sindaco: «Godetevi la festa»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mario Conte, primo cittadino di Treviso, chiude con queste parole: «Piuttosto delle lamentele, come ogni anno, per il volume della musica o la troppa gente sulle Mura, invito i residenti del centro a uscire di casa e a entrare nell'evento per godersi la bella musica e lo stare insieme. Immagino che le polemiche per i volumi della musica o gli orari di fine serata non mancheranno - conclude Conte -. Ma chiedo a tutti un po' di pazienza e soprattutto di comprensione, nei limiti del possibile, anche perché nessun concerto durante la settimana andrà oltre mezzanotte».

Il programma

Dal 15 al 29 luglio ce ne sarà davvero per tutti i gusti, dal pop al rock, dal cantautorato al punk, passando per il folk, la disco, la musica elttronica e il funk: Le Orme, Calibro 35, i Marlene Kuntz, Alfa, Tony Hadley, i Jalisse, Tullio De Piscopo, i 24 Grana, Gianluca Grignani, Francesca Michielin, gli Skiantos e tanti altri.

Programma completo sul sito del festival