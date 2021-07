SuperEnalotto, a Cimadolmo centrato un “5” da quasi 35 mila euro

La vincita è arrivata nel bar di via Roma. Veneto protagonista anche dell'ultimo concorso del 10eLotto con un "9" da 20mila euro a Vittorio Veneto

Via Roma

Il Veneto torna a sorridere grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 6 luglio, riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 34.857,85 euro. La giocata vincente è stata registrata nel bar di via Roma 6 a Cimadolmo. Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 51,6 milioni di euro che saranno in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.

Veneto protagonista anche dell'ultimo concorso del 10eLotto: la vincita più alta è stata centrata a Sedico, in provincia di Belluno, dove un fortunato giocatore, riporta Agipronews, ha centrato un 9 Oro da 50mila euro. Si festeggia anche a Vittorio Venetocon un 9 da 20mila euro. In totale, la regione conquista un bottino di oltre 70mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 29 milioni di euro, per un totale di 2,3 miliardi dall'inizio del 2021.