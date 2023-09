Terraglio, in arrivo un nuovo T-Red al semaforo di Mogliano

Sono in programma in questi giorni i lavori di installazione del nuovo dispositivo T-xroad al semaforo di Via Ronzinella, lungo il Terraglio, a Mogliano Veneto. Il cantiere sarebbe dovuto partire lo scorso 3 agosto ma una serie di inconvenienti hanno portato a posticipare i lavori in questi giorni: carreggiata ristretta quindi in prossimità dell'incrocio e limite di velocità ridotto temporaneamente a 30 chilometri all'ora fino a fine cantiere.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il nuovo dispositivo, prodotto dall'azienda Kria, va ad aggiungersi ai T-Red già in funzione ai semafori di Via Don Bosco, Via Barbiero e Via Prà dei Roveri. Anche all'incrocio di Via Ronzinella i veicoli che verranno sorpresi a passare con il rosso saranno identificati grazie al sistema di video rilevazione delle targhe e multati con sanzioni che vanno dai 167 fino a un massimo di 655 euro con decurtazione di sei punti dalla patente. Prima della pandemia, nel 2019, Mogliano aveva incassato 300mila euro di multe grazie a 3300 infrazioni rilevate dai T-Red. Ora il nuovo dispositivo, operativo dai prossimi giorni, andrà a monitorare un incrocio particolarmente critico per il traffico, in prossimità della nuova zona residenziale "Colmello Barbarossa". Gli automobilisti sono avvisati.