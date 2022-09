Cacciatore "impallina" ciclista: taglia da 500 euro per chi lo denuncerà

«Stavolta quello braccato, la preda è un cacciatore sui quali gli animalisti hanno messo una ricompensa di 500 euro che verrà pagata a chi fornirà secondo i termini di legge alle forse dell'ordine informazioni che portino all'individuazione ed alla successiva condanna definitiva del cacciatore che domenica ha impallinato alla testa un ciclista lasciandolo poi a terra senza fermarsi ad aiutarlo». Una taglia vera e propria quella proposta dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che è intervenuta con una durissima nota dopo l'incidente avvenuto domenica scorsa, 18 settembre, a Fietta Piave del Grappa, in occasione della prima giornata di caccia.

«Ci aspettavamo una condanna ed un invito a presentarsi alla giustizia rivolto a questo cacciatore vigliacco che ha sparato in testa a un ciclista e poi è fuggito dalle associazioni venatorie che invece davanti a questi crimini stanno zitte» spiegano ancora dall'associazione «ed allora invitiamo noi questo criminale vigliacco a presentarsi alle forse dell'ordine per ammettere la sua vigliaccheria nell'abbandonare a terra un uomo ferito alla testa con un colpo partito dal suo fucile, in alternativa abbiamo previsto una ricompensa di 500 euro che pagheremo a chi lo denuncia e con la sua testimonianza lo farà condannare. Ovviamente tutta la nostra solidarietà al ferito e i nostri migliori auguri di pronta guarigione».