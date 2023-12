Mogliano, al via il trasferimento del distretto socio-sanitario

Data importante, mercoledì 27 dicembre, per la sanità moglianese. L'Ulss 2 ha infatti avviato il trasferimento del Distretto socio-sanitario negli spazi dell'istituto "Costante Gris". Negli spazi lasciati liberi dal distretto, verrà così realizzata la nuova Casa di comunità, in attuazione alle previsioni del piano regionale del Pnrr.

Vista la funzione del Distretto socio-sanitario, per poter garantire il regolare svolgimento delle attività e, al contempo, venire incontro alle esigenze della popolazione del territorio limitando il più possibile le situazioni di disagio è stato deciso di trasferire le attività distrettuali nell’attuale sede dell’Istituto Costante Gris Ipab. La locazione avrà una durata di tre anni, a partire dal 1° gennaio 2024. Il trasferimento avviato oggi verrà ultimato entro la prima settimana di gennaio con riapertura dei servizi del Distretto prevista dall'8 gennaio 2024. Presenti alla firma del protocollo a Villa Torni il Commissario straordinario dell’Istituto Costante Gris, Enrico Specchio, il sindaco Davide Bortolato con il vice Giorgio Copparoni, il direttore del Gris Giorgio Pavan, il direttore generale dell’Ulss 2 Francesco Benazzi e il direttore dei servizi socio-sanitari, il dottor Roberto Rigoli.

Il nuovo distretto

Una volta compiuto il trasloco negli spazi dell'Istituto Gris, il nuovo distretto socio-sanitario di Mogliano occuperà un'area coperta di 1480 metri quadrati e sarà così composto: nella Barchessa Est due piani con: al piano terra un’ampia sala riunioni oltre a delle palestrine per la neuro psicomotricità infantile e una sala per i corsi di preparazione al parto. Al primo piano i servizi dell’età evolutiva con studi di neuropsichiatri; psicologi e logopedisti. Nella Barchessa Ovest al piano terra troverà spazio il punto prelievi e lo sportello anagrafe. Al primo piano gli ambulatori e studi medici del consultorio familiare. Il distretto avrà poi 2 stanze al piano terra, lato nord di Villa Torni dedicate ad attività amministrative. All'esterno: 5 parcheggi riservati alle auto aziendali, 3 parcheggi per disabili e un parcheggio esterno per utenti e dipendenti da 3.200 metri quadrati. Le attività di gestione dei Locali resteranno in capo al Gris. L’accesso al parcheggio esterno sarà garantito 24 ore su 24 a utenti e dipendenti. Sarà inoltre garantito un servizio di portineria dall’Istituto Gris con propri addetti, funzionale all’ingresso al Nuovo Distretto, degli utenti con disabilità e alla gestione degli altri casi di accesso all’area del compendio di Villa Torni, dal lunedì al venerdì, con orario 7-18.

I commenti

«Quale casa migliore per il distretto sanitario se non l’Istituto Gris - spiega il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato - L’auspicio che comunque qui al Gris rimanga in futuro la parte sociale che vede in questo luogo una vera e propria vocazione. Garantiremo dei bus navetta da piazza Donatori di Sangue fino a questa nuova sede che presenta un’ottima logistica per parcheggio e viabilità. È chiaro che l’inizio dei lavori della Casa di Comunità è una notizia storica per il potenziamento di servizi sanitari che il nostro territorio e i nostri cittadini riceveranno».

«Ringrazio la Regione per la grande collaborazione al fine del raggiungimento di questo traguardo oltre che il Comune di Mogliano e il Commissario straordinario del Gris - spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 - Quella di oggi è una data storica che vede finalmente il trasferimento del Distretto socio sanitario all’interno degli spazi dell’Istituto Gris che possiamo definire vocati a questo utilizzo. Un trasferimento che viene arricchito di significati concreti per questo territorio visto che si avvieranno i lavori della Casa di comunità che porteranno in centro a Mogliano nuovi servizi specialistici e nuove tecnologie sanitarie per l’area di competenza. Ripeto è una giornata storica per Mogliano Veneto e i territori connessi».