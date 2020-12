Guasto al treno, 130 minuti di ritardo: linea ferroviaria in tilt

Domenica mattina da incubo per i viaggiatori della linea ferroviaria Belluno-Conegliano. Dalle ore 7.20 alle 9.25 circolazione dei treni bloccata per un guasto tecnico a un treno che stava viaggiando in prossimità della stazione di Conegliano. Il viaggio era stato regolare fino alle stazioni di Vittorio Veneto (quella "centrale" di viale Trento e Trieste e quella di Soffratta), dopodiché il convoglio si è bloccato.

La conferma è arrivata direttamente dal sito di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) che ha dovuto spiegare le ragioni del ritardo record in una nota diffusa sul suo sito ufficiale. La linea è tornata regolare solo dopo l’intervento dei tecnici che hanno risolto l'inconveniente tecnico solo in tarda mattinata. Nel frattempo il guasto ha avuto ripercussioni pesantissime sulla mobilità ferroviaria: un treno Regionale ha raggiunto il ritardo record di 130 minuti, mentre un secondo Regionale è stato cancellato e altri cinque treni sono stati limitati nel percorso. In mattinata Rfi ha dovuto attivare una serie di bus sostitutivi fra Vittorio Veneto e Venezia Mestre e fra Vittorio Veneto e Conegliano per consentire ai viaggiatori di arrivare a destinazione.