Trevignano, il Comune stanzia 53mila euro per l'asilo nido "La Cicogna"

La Convenzione sottoscritta nei giorni scorsi dal Comune di Trevignano con la parrocchia di Musano che gestisce il nido integrato La Cicogna, ha raccolto il plauso della Fism trevigiana. «La scelta di destinare le risorse statali assegnate al Comune dal Fondo di solidarietà per il potenziamento dei posti nido (nel 2023 pari a 61.344,37 euro) direttamente ai due nidi privati accreditati che garantiscono attualmente il servizio per 37 utenti, di cui 32 accolti presso il nido La Cicogna, va nella direzione da noi proposta. Ringrazio il sindaco Franco Bonesso e l'amministrazione comunale» afferma la presidente Simonetta Rubinato.

Anche il nido La Cicogna come tutte le strutture private no profit sta infatti facendo i conti con il forte aumento dei costi per materie prime, energia e adeguamenti contrattuali del personale. «Una situazione - spiega la presidente di Fism Treviso - che pesa su bilanci già in perdita, mettendo a rischio la sostenibilità in futuro del servizio». Grazie allo stanziamento nella convenzione di 53mila euro, il Comitato di gestione e il presidente don Daniele Giacomin potranno invece migliorare e potenziare il servizio nido alle famiglie, anche d’intesa con i Servizi comunali, e applicare una riduzione delle rette a tutte le famiglie utenti». Considerato che non sono al momento presenti nel territorio nidi comunali, l'amministrazione di Trevignano si assicura così di non regredire rispetto all’attuale numero di posti accreditati, mantenendolo e anzi implementandolo visto che il Nido di Musano può accogliere anche ulteriori utenti rispetto agli attuali. «Va dato atto all’Amministrazione Bonesso di aver operato una scelta lungimirante per mantenere sul territorio un servizio pubblico di qualità ad un costo considerevolmente inferiore (di oltre un terzo) rispetto al fabbisogno standard medio di un posto nido indicato dallo Stato in 9.200 euro pro capite» conclude Rubinato.