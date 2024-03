Arteven sbarca a Treviso: spettacoli dal vivo d'estate, anche nelle piazze della città

Il Comune di Treviso ha aderito ad Arteven. La Giunta comunale ha deliberato infatti l'accordo con l'Associazione Regionale per la diffusione del Teatro e della Cultura Venete", presieduta da Massimo Zuin. Arteven si occupa della programmazione dei teatri regionali, attraverso il coordinamento della distribuzione dei prodotti culturali ed artistici nel territorio regionale del Veneto. In particolare, punta ad attuare e sostenere, come Circuito Regionale ad iniziativa pubblica, la migliore promozione e diffusione della cultura e dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, attraverso sistemi integrati di distribuzione, programmando anche direttamente la distribuzione degli spettacoli. Inoltre, vuole valorizzare in particolare le iniziative qualificate ideate o realizzate nel Veneto, operando per un'equilibrata presenza delle varie forme di produzione e di circuitazione delle compagnie professionali di varia natura ed amatoriali con particolare attenzione agli spettacoli di teatro contemporaneo italiano ed europeo, quelli rivolti al pubblico dell'infanzia e della gioventù e quelli della danza e della musica. Inoltre, Arteven assiste gli Enti locali nella progettazione e realizzazione di manifestazioni ed iniziative dal vivo anche dotandoli degli strumenti e degli apporti culturali, organizzativi ed economici necessari per la promozione dello spettacolo dal vivo, anche individuando spazi stabili di programmazione.

L'adesione prevede che il Comune di Treviso possa avvalersi della collaborazione di Arteven per la progettazione e la realizzazione, anche individuando gli spazi in collaborazione con teatri, sale e spazi culturali polivalenti, di manifestazioni ed iniziative dal vivo fruendo degli apporti organizzativi ed economici necessari. «Il nostro obiettivo è quello di continuare a migliorare l'offerta culturale», afferma il sindaco Mario Conte. «L'Adesione ad Arteven, fra i più importanti circuiti su scala nazionale, ci permetterà di dare ulteriore slancio alla nostra programmazione, portando eventi di qualità, multidisciplinari e volti a valorizzare le espressioni artistiche del nostro territorio. Ringrazio il presidente Massimo Zuin e il direttore Giancarlo Marinelli: Arteven crede fortemente nella nostra città: già in estate potremmo lanciare spettacoli dal vivo, fuori dal teatro, nelle piazza. Siamo già al lavoro per proporre spettacoli alla famiglie e alle nuove generazioni, soprattutto alle famiglie».

«Arteven, oltre ad essere un grande circuito, rappresenta un'opportunità nell'ambio della produzione e dell'organizzazione di rassegne e spettacoli live», le parole dell'assessore ai Beni Culturali e Turismo, Maria Teresa De Gregorio. «Dalla programmazione estiva agli spettacoli in Città, l'adesione non può che dare slancio alla proposta culturale trevigiana ed Arteven rappresenta una realtà d'eccellenza».