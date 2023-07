Ater Treviso: bilancio 2022 in attivo

È un bilancio in attivo il consuntivo 2022 presentato in Conferenza dei Sindaci dal Consiglio di Amministrazione di ATER Treviso. L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Treviso ha infatti portato all’attenzione dei Comuni i dati del consuntivo 2022 che vantano, dopo tempo, diversi indicatori positivi. A iniziare dall’utile di esercizio (ante imposte) che nel 2022 ammonta a 1.782.116,00 euro. Un risultato ritenuto molto soddisfacente dal Cda di ATER Treviso, un utile che sarà dunque subito re-investito in riattamenti e ristrutturazioni di edifici e alloggi. Congiuntamente, il bilancio presenta un considerevole aumento degli stanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria, saliti dai 1.033.058,00 euro del 2021 a 1.829.685,00 euro del 2022. L’investimento nelle manutenzioni straordinarie poi si attesta su 1.462.006,00 euro. Sono ben 1.232 gli interventi di manutenzione ordinaria svolti nel 2022 e sono 172 gli alloggi riattati e riconsegnati alla cittadinanza nell’anno passato. Da non dimenticare poi gli 11.871.458,02 euro investiti per 7 interventi nell’ambito del PNRR a Oderzo, Treviso, Conegliano, Villorba, Vittorio Veneto e Gaiarine (113 alloggi coinvolti) e i 9.690.240,00 euro di interventi PINQUA in Comune di Treviso. All’assemblea erano presenti assessori o rappresentanti dei Comuni di Treviso, Castelfranco Veneto, Mogliano Veneto, Conegliano, Vittorio Veneto.