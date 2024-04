Commemorazione del bombardamento di Treviso, il vescovo: «Ogni vita deve essere custodita e difesa»

«Una memoria benedetta che deve farsi viva, attuale ed efficace, perché non siano stati vani l'impegno per la ricostruzione e l'aiuto reciproci in quel secondo dopoguerra, riscoprendo la comune cittadinanza e la reciproca legittimazione, cittadini di una Repubblica che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà, e che ripudia la guerra». Lo ha detto, citando gli articoli 2 e 11 della nostra Costituzione, il vescovo di Treviso Michele Tomasi nel corso dell'omelia pronunciata nella mattinata di oggi, 7 aprile, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice durante la celebrazione eucaristica per l'80esimo anniversario del bombardamento su Treviso del 7 aprile 1944, venerdì santo, che devastò la città e costò la vita a 1.600 persone, di cui 123 bambini.

Il vescovo ha espresso l'invito a tutta la comunità dei fedeli perchè si affrontino i temi della guerra e della pace, del terrorismo e delle grandi contese geopolitiche, guardando «il volto delle vittime, i tratti dei nostri cari, che saluteremo ancora una volta alla fine della celebrazione, e i volti dei caduti di ogni guerra, di ogni atto di violenza. E continuiamo a ricordare che la prossima vittima del conflitto, anche il più lontano e dimenticato, è fratello e sorella. Continuiamo a ricordare che ogni donna e ogni uomo uccisi, anche nelle nostre terre, sono persone amate di amore infinito da Dio, e che ogni vita deve essere custodita e difesa. Non rassegniamoci a una indifferenza selettiva».

«Con il Crocifisso Risorto non rinunciamo a credere alla possibilità di una società giusta, accogliente, creativa e libera, per costruire la quale valga la pena sacrificarci. Diamo testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, accogliendo il saluto che rivolge anche a noi oggi, e assumendo il mandato di cui ci fa protagonisti: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Al termine della messa monisogno Tomasi ha recitato la preghiera nella cappella ossario annessa alla chiesa, dove sono sepolti i soldati caduti e le vittime civili del bombardamento.