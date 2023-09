Abbonamenti Mom, sono già 14mila quelli rinnovati: il 40% on line

Sono oltre 14mila gli abbonati che hanno già rinnovato acquistando un titolo di viaggio mensile o annuale in vista del primo giorno di scuola. Rispetto alla platea di clienti fidelizzati del 2022, circa la metà. Tuttavia, gli acquisti sono stati anticipati: rispetto alla prima settimana di settembre 2022, sono stati venduti oltre 2.800 abbonamenti in più (tra annuali e mensili).

Quasi il 40% delle famiglie si sta orientando verso la scelta più vantaggiosa sul lungo periodo, quella dell’abbonamento annuale studente valido 12 mesi: “più risparmio, zero pensieri”, come recita lo slogan della campagna abbonamenti 2023/24. Si tratta di una crescita significativa se si pensa che lo scorso anno l’annuale è stato scelto da meno del 30% degli studenti per effetto del Bonus Nazionale Trasporti e dell’abitudine ormai consolidata nel periodo post-pandemico.

Il venir meno del Bonus Trasporti ha eliminato l’effetto calmiere che durava dallo scorso mese di aprile. Va detto, però, che molte famiglie hanno giocato d’anticipo, richiedendo il Bonus anche nei mesi di luglio e agosto ed utilizzandolo per acquistare abbonamenti validi da settembre. C’erano molte aspettative sulla riapertura del Ministero per il 1° settembre, ma i fondi disponibili si sono esauriti in meno di un’ora. MOM, attraverso le associazioni di categoria Anav e Asstra, ha già fatto sentire la propria voce, nella speranza che la misura venga rifinanziata. Archiviate le speranze per il Bonus, le famiglie hanno reagito in questi giorni nella maniera giusta, non attendendo ancora e acquistando l’abbonamento, tanto che si registra un vero e proprio picco di vendite in questi primi giorni di settembre.

Si acquista on line, chi sceglie la biglietteria può prenotare

L’altro aspetto da segnalare riguarda gli acquisti digitali – dal sito o dall’app MOM - su cui si sta orientando oltre il 40% degli abbonati. Tutto si può fare con comodo da casa, l’invito è a non affollare all’ultimo minuto le biglietterie. Le biglietterie MOM sono aperte con orari prolungati, dalle 7 alle 19, ma hanno la priorità i clienti che prenotano l'appuntamento: meglio quindi scegliere data, giorno e ora tramite il sito per accedere allo sportello senza attese. Se non si prenota, è consigliabile evitare gli orari di punta (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 18:30). Ai front office si stanno rivolgendo soprattutto i nuovi abbonati che hanno bisogno di maggiori informazioni e assistenza. Tuttavia anche per loro c’è un incentivo ad iniziare dal digitale: il tesseramento on line con visualizzazione dell’abbonamento in App fa risparmiare subito 12 euro di emissione della tessera fisica.

“Scegli la tua convenienza”

L’annuale consente un risparmio medio di 40 euro rispetto all’acquisto di 9 mensilità, è valido 12 mesi e con un unico acquisto si viaggia senza limiti per un anno senza preoccuparsi dei controlli. Se però si preferisce diluire la spesa durante l’anno è possibile utilizzare la formula 9+3 studente (acquistare 9 mesi con continuità, da settembre a maggio, per avere un trimestre gratuito: giugno, luglio, agosto). Da quest’anno scolastico, inoltre, gli studenti abbonati potranno utilizzare gratis, senza ulteriore abbonamento, i servizi navetta per gli istituti: per alcune migliaia di famiglie si tratta di un risparmio fino a 120 euro l’anno. Non da ultimo, si aggiunge la possibilità di accedere alla detrazione fiscale del 19% (fino a 250 euro).

Informazioni su linee e orari

Con largo anticipo, rispetto al passato, sono pubblicati tutti gli orari invernali e l’organizzazione dei servizi. Ricordando però che l’esercizio invernale MOM è progettato per gli orari definitivi delle scuole, quindi, non sarà possibile rispondere a tutte le esigenze di uscita anticipata delle prime settimane.