Autostrade, nella notte del 31 agosto e del 1 settembre chiuso il casello di Treviso Nord

Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre, sarà chiusa la stazione di Treviso nord, in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Mestre. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni - in entrata verso Belluno – di Conegliano Veneto e in uscita, per chi proviene da Mestre, di Treviso sud.