Cinema Corso torna a chiudere: problemi tecnici, affitto non rinnovato

Treviso si candida a Capitale della Cultura 2026 ma, ormai da un mese a questa parte, non ha più neanche un cinema aperto dentro le Mura. Il Multisala Corso, infatti, è tornato a chiudere i battenti: a inizio giugno le ultime proiezioni, poi più nulla.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il gestore Don Elio Girotto già direttore del Cinema Teatro Busan a Mogliano Veneto non ha rinnovato il canone d'affitto per una serie di problemi tecnici, in primis l'impianto di climatizzazione e areazione che andrebbe completamente rinnovato, oltre all'usura generale delle sale cinematografiche. Lavori di rinnovamento che però la famiglia Amadio, titolare del multisala, non sembra intenzionata a finanziare almeno nel breve termine e così a Don Girotto non è rimasto altro da fare che spegnere le luci dell'unico cinema rimasto in centro a Treviso. Naufraga così il progetto di rilancio del multisala partito lo scorso dicembre quando era subentrata la nuova gestione che aveva riportato in sala nei mesi invernali centinaia di trevigiani con 80 film proiettati in circa 1250 proiezioni. Numeri importanti, a cui si erano affiancate le belle iniziative in collaborazione con le associazioni culturali del territorio come le lezioni di cinema promosse da Cineforum Labirinto e le iniziative per le scuole di Fondazione Zanetti e Melting Pot. Ora però la nuova chiusura a tempo indeterminato. Le proiezioni curate da Don Girotto e dai suoi collaboratori continueranno solo a Mogliano Veneto, negli spazi del Cinema Busan. Un duro colpo per la Treviso che sogna il titolo di Capitale italiana della cultura.