Elezioni amministrative e referendum, si voterà domenica 12 giugno

Eccola, la data tanto attesa: il primo turno delle elezioni amministrative è stato fissato per domenica 12 giugno.

I Comuni trevigiani in cui si vota

Queste le amministrazioni che sono interessate da questa tornata di elezioni comunali: Borso del Grappa, Breda di Piave, Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Castelcucco, Cessalto, Fontanelle, Godega di Sant'Urbano, Possagno, Resana, Santa Lucia di Piave, Segusino, Silea, Susegana, Tarzo, Trevignano, Zenson di Piave.

Election day

Un vero e proprio "election day", in cui si voterà non solo per eleggere i nuovi sindaci (compreso quello di Padova, con eventuale ballottaggio domenica 26 giugno) ma anche sui cinque quesiti referendari.

Referendum

I cinque quesiti ammessi dalla Corte costituzionale e che saranno oggetto del referendum sono: