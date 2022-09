Tragico in malore in montagna, fissato il funerale di Antonello Peatini

Si svolgerà venerdì prossimo, 16 settembre, alle ore 10, presso il Tempio di San Nicolò, il funerale di Antonello Peatini, il 65enne trevigiano, storico esponente di Ascom Confcommercio (e attuale presidente della Fnaarc), morto domenica scorsa a causa di un malore che lo ha colpito mentre si trovava con un gruppo di una cinquantina di persone lungo un sentiero non distante dalle Pale di San Martino, in Trentino. Peatini viveva a Canizzano in via Giovanna d'Arco: lascia la moglie Donatella, le figlie Gaia e Isabella, la madre Artemide e la sorella Emilia. La famiglia del 65enne ha chiesto espressamente di omaggiare il loro caro non con fiori ma con offerte all'associazione Emergency.