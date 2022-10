Al Duomo l'ultimo saluto di Treviso a Walter Frandoli

Si terranno domani, sabato 21 ottobre, alle ore 11 al Duomo di Treviso, le esequie di Walter Frandoli, mancato all'alba di ieri all'ospedale di Oderzo, a 72 anni di età. Saranno in centinaia tra sportivi, professionisti e politici trevigiani a voler dare l'ultimo saluto ad una persona che è stata negli ultimi decenni al servizio della città in diverse vesti: da giovane calciatore e dirigente del "suo" Treviso, come consigliere comunale nella Lega (durante gli anni '90), da vicedirettore dell'Israa e quindi nella squadra dell'ente parco Sile, realtà con cui ha collaborato anche in questi ultimi mesi, caratterizzati dalla scoperta del male (un tumore al fegato) e dal matrimonio con la sua Laura, a cui era legato da oltre 40 anni e dal cui amore è nata la figlia, Gaia.

Intanto continuano le manifestazioni di affetto e cordoglio. «Ciao Walter. Con te se ne va un pezzo della storia del Treviso Calcio ed io perdo un amico e un compagno di tante battaglie in Consiglio comunale. Un pensiero per te e un abbraccio alla tua famiglia»: ha scritto ieri Federico Caner, assessore regionale al turismo. «Hai vestito la nostra maglia e hai rappresentato da dirigente la nostra Società. Se ne va un pezzo della nostra storia. Riposa in pace caro Walter. La società Treviso FBC 1993 si unisce al dolore della fam. Frandoli e porge le più sentite condoglianze»: ha scritto sul proprio profilo Facebook la società biancoceleste.