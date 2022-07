A Treviso torna il gay pride: appuntamento sabato 23 luglio

A tre anni dall'ultima edizione, avvenuta nel giugno 2019, torna a Treviso il gay pride. I partecipanti si raduneranno alle 16:30 alla Palla di Ferro, in via Roma. Il corteo si snoderà poi attraverso il centro storico fino a piazza Santa Maria dei Battuti. All'iniziativa hanno aderito per ora: Non Una Di Meno Treviso, CS Django, Collettivo Autogestito dellx Studentx del Duca, Collettivo Autogestito Metis, Coordinamento Studenti Medi Treviso e Treviso Kinky.

Al termine della manifestazione sono previsti alcuni interventi, testimonianze ed un ricordo di Cloe Bianco, l'insegnante trovata morta carbonizzata in un bosco tra Auronzo e Misurina. Poi spazio alla musica, rigorosamente trash, con El pollo loco dj e Menage a trash, trio femminile padovano.

«Dopo 3 anni ritorna il pride de? figl? rinnegat? della provincia -scrive Non Una di Meno su Facebook- l'evento che ha fatto fremere le strade di Treviso. Preparate glitter buoni, vestiti indecorosi e cattive intenzioni».

L'organizzazione: "Non pensare che basti qualche lusinga per perdonare l’ostilità con cui ci tratti da sempre"

Dopo 3 anni siamo finalmente tornat? -scrivono gli organizzatori su Facebook- le messe riparatrici non sono riuscite a farci svanire perché, come recita il proverbio, l’erba indecorosa non muore mai. Ammettilo, Treviso, che un po' ti siamo mancat?, ce l'hai confessato fremente tra le righe eccitate di quel verbale con cui hai cercato di multarci. Come dici non ricordi? Davvero non ricordi le "situazione di esibizionismo tra due uomini", neanche delle altre "situazione di esibizionismo tra due uomini", Ma siamo sicur? che ti ricorderai di quelle deliziose "situazione di esibizionismo tra due uomini". Woof, che calore, sei contenta di vederci o in tasca hai il riscaldamento globale? (Oops, pare che poi quella multa te la sei dovuta rimangiare ?) Peccato che con la tua miopia non hai visto che siamo molti più gender e molto più di questo: Noi siamo la Bronsa, tu la Cuerta, Noi siamo il Bovis e tu l'insipida porchetta, Siamo miccia e spezie che infiammano il Brûlé dando alla tua bigotta vinaccia un deliziosa piccantezza Diciamocelo, onestamente è di noi che a Treviso "se la vedi t'innamori".

E non pensare che basti qualche lusinga per perdonare l’ostilità con cui ci tratti da sempre, te che sei diventata famosa inneggiando alla "pulizia etnica per i culattoni". Come di certo non è servita l’ipocrisia con cui hai indossato la maschera del dialogo per andartene a pranzo con Zan per farci dimenticare che pochi anni fa sei uscita dalla rete Re.a.dy nascondendoti dietro allo spauracchio della lotta contro il gender. Ci capirai, quindi, se non torniamo gai? e content? per intrattenere la tua eccitazione, (in)sorgiamo infrocit? e infuriat? per darti un assaggio delle nostre Rivolte.