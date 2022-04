Stavano per festeggiare i 60 anni di matrimonio, marito e moglie muoiono nello stesso giorno

Saranno celebrati al Duomo di Treviso giovedì prossimo, 28 aprile, alle ore 15, i funerali di Giuseppe Bittante e della moglie Giuseppina Dotto, per tutti Ita, scomparsi entrambi sabato scorso, 23 aprile, a poche ore uno dall'altra. I coniugi, lui 89 anni, lei 85, sono molto noti a Treviso per aver gestito per decenni la storica agenzia immobiliare "Stima" di via Paris Bordone a Treviso. Giuseppina, ricoverata al Ca' Foncello a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute (da tempo soffriva purtroppo di Alzheimer), si è spenta sabato all'ora di pranzo. Circa sei ore dopo il marito, con cui a breve avrebbero festeggiato i 60 anni di matrimonio, è morto sei ore dopo, prima di cena, mentre si trovava a casa, a Selvana. Lui ingegniere elettronico e lei ragioniera, sono stati coppia nel lavoro fin dal 1965 quando a Ita venne affidata l'agenzia immobiliare: una delle prime donne-imprenditrici, una vera e propria pioniera. A lei era affidata la parte commerciale, a lui la parte più tecnica. I coniugi Bittante lasciano i figli Alberto e Sabrina, la nuora Isabelle, il genero Luca, la nipote Vanessa, oltre ai parenti e a tanti amici che in queste ore stanno inviando decine di messaggi di cordoglio in loro memoria.