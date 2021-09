Green Leaf, Treviso al terzo posto del concorso europeo per la sostenibilità

Il sindaco Mario Conte, al termine della spedizione in Finlandia, rilancia la candidatura per il prossimo anno: «Ce l’abbiamo fatta perché c’eravamo. Ci siamo confrontati con le cinque migliori città europee e abbiamo tenuto alto il nome della nostra»

Al Green Leaf Award di Lahti, in Finlandia, la città di Treviso conquista il terzo posto nel concorso per il premio europeo per la sostenibilità, alle spalle delle città di Valongo (Portogallo) e Winterswijk (Olanda) che conquistano il premio da 200mila euro messo in palio dalla Ue. La delegazione trevigiana che ha partecipato alla tre giorni di presentazione dei progetti, era composta dal sindaco Mario Conte, dall’assessore all’ambiente Alessandro Manera, dal segretario generale Lino Nobile, dalle funzionarie dell’Ufficio Europa di Ca’ Sugana e dai rappresentanti di Mom, Contarina e Ats. Il Comune ha già annunciato che Treviso rilancerà la sua candidatura anche per l'edizione 2022 del premio.

«Ce l’abbiamo fatta perché c’eravamo -ha commentato il sindaco di Treviso, Mario Conte- Ci siamo confrontati semplicemente con i migliori. Ci riproveremo l’anno prossimo con altre politiche e con tutto l’entusiasmo che ci ha accompagnati in questa spedizione finlandese. Congratulazioni a Valongo (Portogallo) e Winterswijk (Olanda). Forza Treviso e grazie infinite a tutti i trevigiani, ai veneti e agli italiani che ci hanno sostenuto in questi giorni!».