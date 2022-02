Istituto "Mazzotti" di Treviso, ecco i nuovi corsi serali brevi

Dal 21 febbraio sono in partenza i corsi brevi serali all?istituto Mazzotti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo e ancora storia dell'arte, storia, destinazioni turistiche e arte, e infine fotografia. Per adulti o ragazzi che hanno il desiderio di apprendere una lingua straniera, oppure mantenere il livello di competenza raggiunto nelle precedenti esperienze scolastiche o professionali. Frequentare uno dei nostri aiuta ad uscire dalla routine, stimola a fare nuove conoscenze e a rimettersi in gioco. Che ci si voglia avvicinare ad una lingua straniera per diletto, per necessità, per una maggiore autonomia nei prossimi viaggi, o per mantenere il livello raggiunto in esperienze pregresse i nostri corsi serali sono l?ideale.

L'insegnamento delle lingue viene affrontato a più livelli con docenti madrelingua: dal principiante assoluto fino ai più esperti con conversazione tra pari. Oltre alle lingue la proposta si completa con corsi di storia dell'arte, storia, destinazioni turistiche e arte, e fotografia. La modalità di frequenza è agile, in orario serale, una volta alla settimana, dalle ore 20,00 in presenza, in aule confortevoli dotate della strumentazione digitale. Al termine di ciascuna sessione di corsi brevi serali verrà rilasciato l'attestato di partecipazione e frequenza. Le lezioni avranno inizio dal 21 febbraio 2022

Per maggiori informazioni visita https://www.ittmazzotti.edu.it/corsi-brevi-serali/